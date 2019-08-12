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Лучшая игра PlayStation 3 появилась на смартфонах

Скачать Journey могут только владельцы iPhone и iPad в App Store

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:50
Journey получила оценку в 92 балла от критиков
Journey получила оценку в 92 балла от критиков
Фото: GamesRadar

Популярная игра Journey, которая завоевала огромную популярность на игровой приставке PlayStation 3, теперь стала доступна на смартфонах. Стоит отметить, что Journey обладает титулом "Игры года" на PlayStation 3, и долгое время была доступна только на этой платформе, а позднее была перенесена на PlayStation 4, так что оценить прелесть этой чудесной видеоигры до не давнего времени могли только владельцы консолей Sony.

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В Journey игрок занимается медитативным движением в сторону очень высокой горы, пробираясь через бескрайнюю пустыню. На своем пути игрок встречает других игроков, но никаких способов для взаимодействия с ними у не предусмотрено. Это одна из тех игр, в которые можно играть и насаждаться визуальным стилем.

На момент своего выхода на PlayStation 3 игра победила в нескольких номинациях на британской кинопремии BAFTA, а также была номинирована на "Грэмми" за визуальное и музыкальное сопровождение. На Metacritic Journey получила 92 балла от критиков, и 8,4 балла из 10 от обычных пользователей.

Сюжет Journey является пищей для размышлений
Сюжет Journey является пищей для размышлений
Фото: GamesRadar

Journey доступна только на мобильной платформе iOS, т.е. скачать ее могут только владельцы iPhone и iPad в App Store (игра стоит 125 грн, а занимает 1,1 ГБ). О переносе проекта на Android пока речь не идет. Стоит отметить, что хоть игра и разработана студией Annapurna Interactive, права на игру все еще принадлежат Sony Interactive Entertainment, а значит решение о том, на каких платформах выпускать игру, принимает только японская компания.

Напомним, что ранее PlayStation 5 начали продавать по баснословной цене. А недавно Microsoft представила игровую приставку нового поколения Project Scarlett.

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iPhone игры PlayStation Sony Playstation
Источник: ferra.ru
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