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Лучше или хуже: iPhone 11 сравнили с Android-смартфонами

Улучшения iPhone 11 по большей части минимальны, но козырями новинок являются процессор и фотокамера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:19
Насколько качественной получилась линейка iPhone 11
Насколько качественной получилась линейка iPhone 11
Фото: SlashGear

Представленные Apple смартфоны линейки iPhone 11 на презентации 10 сентября поступят в продажу уже на следующей неделе. Ресурс The Verge сравнил новинки Apple по техническим характеристикам с лучшими смартфонами на Android, вроде Galaxy Note10, Galaxy S10, Google Pixel 3 и OnePlus 7 Pro, чтобы определить, насколько качественной получилась линейка iPhone 11.

Смотрите также в сюжете о том, на что готовы люди ради нового iPhone:

Новые iPhone в значительной степени являются не новыми, а скорее модернизированными версиями прошлогодних смартфонов iPhone XR, iPhone XS и XS Max с упором на новые камеры и процессор A13. Преемник XR — iPhone 11 получил дополнительный сверширокоугольный объектив, а iPhone 11 Pro оснащается тремя камерами: телеобъектив, широкоугольный и ультраширокоугольный. Оба смартфона получили ночной режим для съемок в условиях плохого освещения.

Сравнение технических характеристик смартфонов с iPhone 11
Сравнение технических характеристик смартфонов с iPhone 11
Фото: iguides.ru

Прочие улучшения по большей части минимальны: оба устройства работают на новом процессоре A13, которые по утверждениям Apple, является самым быстрым процессором в смартфонах на текущий момент, а также самым производительным графическим процессором, что понравится геймерами. Также была улучшена система Face ID для более точного распознавания лица.

Также стоит упомянуть контроль Apple за программным и аппаратным обеспечением, который позволяет наилучшим образом оптимизировать работу устройств с более слабыми характеристиками по сравнению с флагманскими смартфонами на Android, поэтому такие показатели, как объем оперативной памяти и емкость батареи не могут оказывать такого существенного влияния на работу устройства, как на ОС от Google.

Судя по техническим характеристикам, самый передовой iPhone 11 Pro Max уступает Galaxy S10 Plus в разрешении и размере экрана (6,5 дюймов с 2688 x 1242 пикселей против 6,8 дюймов с 3040 х 1440 пикселей), объеме ОЗУ, даже в весе, но результат все равно будет объективным только после сравнения в реальных рабочих условиях.

Напомним, что ранее мы объяснили, чем удивляют новые смартфоны линейки iPhone 11. Более того, еще Apple iPhone 11 установил рекорд мощности среди смартфонов, даже будучи не анонсированным.

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Источник: The Verge
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