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Лучшие фото недели из космоса: селфи для науки

"Сегодня" собрали эпическую галерею космических селфи, которые были присланы с марсианских и лунных роверов

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:51

Когда роверы NASA покидают Землю для исследования инопланетных миров, первое действие, которое они совершают в момент спуска на поверхность – селфи. Эта "модная" процедура делается не для космических социальных сетей, а является крайне важной диагностической операцией. Селфи помогает узнать, все ли в порядке с аппаратом после посадки на планету, не повредились ли какие-либо части марсохода или лунохода, развернулись ли все солнечные панели, не попала ли на них грязь и прочее.

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У большинства космических зондов вместо селфи-палок используется внешняя камера на месте, чтобы запечатлеть аппарат с наружной стороны. Аппараты делают несколько снимков, которые затем на Земле сшивают для более подробного анализа инженерами.

Команда NASA, управляющая марсоходом Curiosity на Марсе последние шесть лет, стала крайне "зависима" от селфи. Поверхность Красной планеты испещрена небольшими, но очень острыми, как лезвие камнями, которые повреждают колеса ровера. Используя бортовые камеры, управляющие миссией на Земле могут дать команду аппарату избегать определенного места и вместо этого двигаться в другом направлении.

Смотрите также в сюжете о совершенно секретной миссии на Марс:

На этой неделе мы собрали эпическую галерею космических селфи, которые были присланы с марсианских и лунных роверов.

Селфи марсохода Curiosity
Фото: Wired
Селфи Spirit сразу после приземления на Марс
Фото: Wired
NASA Mars Exploration Rover Opportunity использует инструмент для абразивной обработки камня на скале, неформально названного "Гагарин"
Фото: Wired
Селфи InSight сразу после посадки на Марс в ноябре 2019 года
Фото: Wired
Спускаемый аппарат "Феникс", приземлившийся на Марсе в 2008 году
Фото: Wired
Технически это не селфи, но все же: фотография спускаемого аппарата Surveyor 3 на Луне, снятая миссией "Аполлон 12"
Фото: Wired
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Напомним, что ранее ученые предупреждали о приближении к Земле потенциально опасного астероида в апреле 2020 года. Также ранее зонд InSight на Марсе починил себя ударом лопатой.

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наука NASA космос камера аппарат марсоход curiosity селфи Mars Марс InSight
Источник: Wired
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