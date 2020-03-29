Лучшие фото недели из космоса: селфи для науки

"Сегодня" собрали эпическую галерею космических селфи, которые были присланы с марсианских и лунных роверов

Когда роверы NASA покидают Землю для исследования инопланетных миров, первое действие, которое они совершают в момент спуска на поверхность – селфи. Эта "модная" процедура делается не для космических социальных сетей, а является крайне важной диагностической операцией. Селфи помогает узнать, все ли в порядке с аппаратом после посадки на планету, не повредились ли какие-либо части марсохода или лунохода, развернулись ли все солнечные панели, не попала ли на них грязь и прочее.

У большинства космических зондов вместо селфи-палок используется внешняя камера на месте, чтобы запечатлеть аппарат с наружной стороны. Аппараты делают несколько снимков, которые затем на Земле сшивают для более подробного анализа инженерами.

Команда NASA, управляющая марсоходом Curiosity на Марсе последние шесть лет, стала крайне "зависима" от селфи. Поверхность Красной планеты испещрена небольшими, но очень острыми, как лезвие камнями, которые повреждают колеса ровера. Используя бортовые камеры, управляющие миссией на Земле могут дать команду аппарату избегать определенного места и вместо этого двигаться в другом направлении.

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На этой неделе мы собрали эпическую галерею космических селфи, которые были присланы с марсианских и лунных роверов.

Селфи марсохода Curiosity Фото: Wired Селфи Spirit сразу после приземления на Марс Фото: Wired NASA Mars Exploration Rover Opportunity использует инструмент для абразивной обработки камня на скале, неформально названного "Гагарин" Фото: Wired Селфи InSight сразу после посадки на Марс в ноябре 2019 года Фото: Wired Спускаемый аппарат "Феникс", приземлившийся на Марсе в 2008 году Фото: Wired Технически это не селфи, но все же: фотография спускаемого аппарата Surveyor 3 на Луне, снятая миссией "Аполлон 12" Фото: Wired 1/6

Напомним, что ранее ученые предупреждали о приближении к Земле потенциально опасного астероида в апреле 2020 года. Также ранее зонд InSight на Марсе починил себя ударом лопатой.

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