Лучшие гаджеты 2019 года: ТОП-5 устройств по мнению экспертов

Устройства и гаджеты от лидеров мнений, которые признаны лучшими в 2019 году

Лучшие гаджеты 2019 года Фото: Unsplash

2019 год подходит к концу, а значит пришло время подводить итоги в техно мире гаджетов. Если оглянуться на прошедшие 365 дней, то год был насыщен огромным количеством интересных инноваций, порой даже сенсационных.

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Эксперты из разных изданий подвели итоги по лучшим гаджетам 2019 года. Мы проанализировали результаты от лидеров мнений и расскажем, какие устройства сделали уходящий год самым запоминающимся на рынке потребительской электроники.

Лучший смартфон года – OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro Фото: ixbt.com

OnePlus 7 Pro удалось сделать невероятное в 2019 году. В то время, когда конкуренты выпускали свои устройства с ценником свыше 1000 долларов, OnePlus выпустила "убийцу флагманов" за скандальные 499 долларов, что сделало его бестселлером. С точки зрения цены это самый сбалансированный смартфон на рынке: мощный процессор Snapdragon 855 и высокая производительность, очень качественная фотокамера, быстрая оболочка и самое главное – продолжительная автономная работа.

Лучшая камера для видеосъемки – iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Фото: Unsplash

Apple в 2019 году сделала потрясающую работу с новыми функциями, такими как ночной режим и видеосъемка. Apple iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max впервые во всей линейке смартфонов компании обзавелся тройной фотокамерой с телеобъективом со стабилизацией, дополнительно выполняющий роль оптического зума. В итоге, по мнению экспертов, качество съемки на iPhone 11 Pro действительно выведено на новый, недосягаемый для Android-смартфонов уровень.

Камерофон года — Google Pixel 4

Google Pixel 4 Фото: Android Central

Несмотря на то, что Huawei сделал огромную работу в интеграции лучших фотокамер в смартфонах, а Xiaomi первой оснастила свои мобильные устройства 108 МП фотосенсором, лучшим по качеству фотосъемки оказался Google Pixel 4. Google делает ставку не столько на оптику, сколько на вычислительные мощности и технологии искусственного интеллекта с пост-обработкой. В четвертом поколении модельного ряда смартфоны Pixel обзавелись блоком из двух объективов, а вместе с ним был представлен фантастический режим астрофотографии. Алгоритмы ИИ и режимы HDR+ стали трендами этого года в мобильной фотографии, которые продвигают индустрию.

Планшет года — iPad 2019 (10,2)

iPad 2019 Фото: CNET

Apple обновила в этом году iPad базового уровня, сделав его идеальным устройство с точки зрения соотношения цены и качества для потребления контента. Вместе с тем, Apple переосмыслила операционную систему для планшетов, выделив ее в отдельную категорию под названием iPadOS, которая позволяет делать из планшета подобие ноутбука с поддержкой мышки и клавиатуры, а также игровое устройство, поддерживающее геймпады DualShock 4 и контроллеры от Xbox One вместе с подписочной моделью Apple Arcade. В качестве бонуса – поддержка Apple Pencil для расширения творческих границ.

Фитнес-браслет года — Xiaomi Mi Band 4

Xiaomi Mi Band 4 Фото: Overclockers

Среди всей носимой электроники Xiaomi Mi Band 4 единственный заслуживающий звание "народного". Успех в продажах обеспечил фитнес-браслету очень демократичный ценник при внушительном оснащении. Цветной экран, трекер активности, мониторинг сна, уведомления, возможность управления воспроизведением музыки, превосходная автономность, влагозащита – все это Xiaomi предлагает по цене в 729 гривен.

Игровой гаджет года – Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch Lite Фото: The Verge

Nintendo в 2017 году выпустила поистине революционную приставку – Switch, доказавшая игровой индустрии, что портативные консоли могут соперничать с мобильными играми на смартфонах, причем во многом превосходить их. Закрепила успех вышедшая осенью 2019 года новая версия портативной приставки Nintendo Switch Lite. "Облегченная" портативная игровая система стала удобнее с точки зрения мобильности за счет уменьшения размеров и экрана до 5,5 дюймов. Если оригинальный Switch был все-таки гибридной приставкой, то Lite версия – настоящая "поратативка". У системы увеличена автономная работа за счет новой ревизии процессора Nvidia Tegra X1 и интегрирован удобный D-Pad (крестовина). Switch — превосходная возможность играть в полноценные игры в любом удобном месте.

Лучший дрон – DJI Mavic Mini

DJI Mavic Mini Фото: Unsplash

Квадрокоптер Mavic Mini от DJI весит всего 249 граммов и очень компактный – в сложенном состоянии он может уместиться на ладони. Несмотря на небольшой размер, он способен летать до 30 минут на одном заряде и может снимать видео в 4K. А приложение DJI Fly предоставляет доступ к SkyPixel – социальной платформе для пользователей, которые могут делиться своими аэрофотоснимками и видео.

Лучшая смарт-колонка – Google Nest Mini

Google Nest Mini Фото: CNET

Google Nest Mini – является самой дешевой смарт-колонкой на рынке (900 гривен). Модель 2019 года оснащена более громким динамиком, а также получила 4 разных расцветки корпуса. В качестве бонуса, Goolge утверждает, что корпус колонки изготовлен ​​из переработанных пластиковых бутылок.

Лучший телевизор – Samsung 55 Q60R QLED TV

Samsung 55 Q60R QLED TV Фото: CNET

Благодаря высокотехнологичным функциям, таким как определение цвета 100%, изображению 4K, экрана QLED и виртуального помощника Samsung Bixby телевизор Samsung 55in Q60R QLED TV является самым технологически совершенным на рынке. Кроме того, у телевизора есть режим "окружающей среды", который маскирует дисплей телевизора с его окружением, сливаясь со стеной, на которую он подвешен, делая его неотделимой частью интерьера.

Лучшая VR-гарнитура – Oculus Quest

Oculus Quest Фото: PCMag

Oculus Quest — это переосмысление всех VR-гарнитур на рынке. Владельцу не нужно подключать его к компьютеру или смартфону – его достаточно просто надеть, и вы перенесетесь в виртуальную реальность. В качестве автономного устройства Quest предлагает захватывающий опыт виртуальной реальности. Изображение выдают два OLED-экрана, а погружение в звук обеспечивает встроенная акустика. Также Oculus Quest обладает экспериментальной функцией отслеживания рук, которая позволяет вам взаимодействовать с виртуальным миром без контроллера.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-10 лучших гаджетов десятилетия и ТОП-10 самых влиятельных игр десятилетия. А также экспертами был составлен ТОП-10 самых лучших дешевых автомобилей 2019 года.

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