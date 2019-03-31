Лучшие игры месяца: во что стоит поиграть в апреле

Самые ожидаемые игры апреля 2019 года, на которые стоит обратить внимание

Список лучших игр апреля, в которые стоит поиграть Фото: GamesRadar

В то время, как в Украину постепенно приходит тепло, в мире игровых релизов с каждым месяцем становится все прохладнее перед большим летним затишьем. Тем не менее, в апреле выйдет несколько долгожданных хитов, на которые однозначно стоит обратить внимание.

Среди ожидаемых громких апрельских релизов ожидается жестокий файтинг, безумные гонки, вдумчивая экономическая стратегия и большой эксклюзив для Sony PlayStation 4 на тематику зомби. "Сегодня" представляет список лучших игр апреля, в которые стоит поиграть.

Dangerous Driving

9 апреля выходит идейный наследник серии аркадных гонок Burnout. Dangerous Driving внешне напоминает гибрид Asphalt и Burnout: Revenge. Разработчики обещают безумные скорости, зрелищные аварии и огромный автопарк гоночных автомобилей на любой вкус. Игру делает молодая британская студия по разработке видеоигр Three Fields Entertainment, которая ранее выпускала посредственные игры, поэтому есть риск, что Dangerous Driving может провалиться. Хотя трейлер смотрится многообещающе, а фанаты серии Burnout и Flatout ждут с нетерпением.

Anno 1800

16 апреля выходит седьмая часть серии экономических стратегий в реальном времени – Anno 1800. После фантастического будущего авторы возвращаются в прошлое, а именно XIX век и позволят игрокам попробовать себя в роли предпринимателя в эпоху промышленной революции. Геймерам придется заниматься строительством фабрик, прокладкой железных дорог, развивать дипломатию и торговые отношения, а также совершенствовать военное дело.

World War Z

World War Z – это — это кооперативный шутер от третьего лица с элементами выживания в мире, который пережил нашествие зомби. Игра почерпнула свой сюжет из одноименного фильма, снятый по книге Макса Брукса. Игровой процесс World War Z обещает быть очень динамичным из-за очень быстрых зомби. Фанатам серии Left for Dead должно понравиться, главное, чтобы разработчики сделали игровой процесс интересным. Релиз намечен на 16 апреля.

God’s Trigger

18 апреля выходит кооперативный экшен с видом сверху, в котором предстоит объединиться ангелу и демону, чтобы победить всадников апокалипсиса. Игровой процесс God’s Trigger очнеь напоминает Hotline Miami, по крайней мере разработчики им однозначно вдохновлялись – в комплекте море крови, жестоких расправ над врагами и зубодробительный геймплей.

Mortal Kombat 11

Одиннадцатая часть знаменитой на весь мир серии файтингов обещает еще больше жестоких приемов, брутальных фаталити и реки крови. Улучшенный движок добавит новых возможностей по детальной настройке персонажей и более реалистичную прорисовку. В комплекте оставят известных героев: Скорпион, Саб-Зиро, Нуб Сайбот, Соня, Кабал и многие другие. В стандартном списке Mortal Kombat 11 ожидается 40 персонажей, а еще семь можно будет разблокировать с помощью DLC. Игра выходит 23 апреля.

Days Gone

26 апреля выходит главный весенний эксклюзив Sony для игровой приставки PlayStation 4 – Days Gone ("Жизнь после"). Сюжет игры погрузит геймеров в события, которые произошли спустя 2 года после глобальной пандемии. Неизвестный вирус уничтожил почти все человечество и превратил часть населения во фрикеров — озлобленные существа утратившие возможность мыслить. "Жизнь после" — это классическая "выживалка" с открытым миром.

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