Лучшие из лучших: названы ТОП-5 мощных смартфонов весны

Рейтинг составлен на основе официальных данных бенчмарка Antutu

Самые мощные смартфоны апреля. Фото: pinterest.com

Официальный сайт популярной программы по определению мощности смартфонов Antutu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов по итогам прошлого месяца. Лидирующие позиции заняли китайские и южнокорейские смартфоны. Однако стоит учитывать тот факт, что приложение работает исключительно на платформе Android, поэтому в список не попали смартфоны от Apple. Если вы собираетесь приобрести себе самый мощный смартфон на мобильной операционной системе от Google, то обратите внимание на следующие пять моделей.

5 место – Nubia Red Magic

Пятое место занят смартфон, который разработан геймерским отделением Red Magic китайской компании Nubia. Смартфон выдал результат в 215 481 баллов по шкале производительности. Достаточно производительный 6-дюймовый смартфон с LTPS-экраном был специально разработан для тех, кто любит играть в самые требовательные мобильные видеоигры, включая эмуляторы игровых приставок.

Nubia Red Magic Фото: journaldugeek.com

Для этого смартфон оснастили одним из самых мощных 8-ядерных мобильных процессоров Qualcomm Snapdragon 835 (2,36 Ггц). Объем оперативной памяти составляет целых 8 ГБ, а встроенной памяти – 128 ГБ. Всю производительную начинку питает аккумулятор емкостью 3800 мАч, которого хватает на 3,5-4 часа при запуске требовательных игр, вроде World of Tanks или PUBG Mobile. Особенностью смартфона является уникальная система охлаждения с четырьмя конвекционными отверстиями и тремя слоями графита – такая конструкция хорошо обдувает процессор исключая возможность троттлинга (сброса частот процессора при перегреве).

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4 место – Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi MIX 2s является улучшенной версией удачной модели Mi MIX 2. Версия "S" получила более мощный процессор и качественную фотокамеру. Модель в Antutu выдает 262 789 баллов. Внутри этого 6-дюймового смартфона с тонкими рамками интегрирован самый мощный 8-ядерный мобильный процессор 2018 года – Snapdragon 845 с видеоускорителем Adreno 630. Работает телефон под управлением Android 8.0 с оболочкой MIUI 9.5.

Xiaomi Mi MIX 2s Фото: qq.com

Однако инженеры не оснастили смартфон хорошим охлаждением в монолитном корпусе, поэтому модель подвержена перегреву в играх и троттлингу. Зато модель может похвастаться высококачественной оптикой с фирменным сенсором Sony IMX363, способная конкурировать с iPhone X или ASUS ZenFone 5. Также аппарат получил беспроводную зарядку и функцию Quickсharge 3.0, что позволяет зарядить 3400 мАч батарею за 1.5 часа.

3 и 2 место – Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+

Бронзу и серебро в рейтинге занимает сразу два смартфона, которые являются почти идентичными, за исключением размера экрана и оперативной памяти, которая сделала небольшой разброс в оценке производительности. Galaxy S9 набрал 263 041 балла, а Galaxy S9+ — 263 678 балла.

Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ Фото: playtech.ro

Обе модели обладают дисплеем Super AMOLED с разрешением 2960×1440 пикселей, но дигональ экрана у S9 — 5,8 дюйма, S9+ — 6,2". Сердцем тестируемых моделей оказался 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 845. Однако у Galaxy S9 он работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти, а у S9+ ее расширили до 6 ГБ, из-за этого старшая модель оказалась на пару процентов быстрее.

1 место – Xiaomi Black Shark

Золото в рейтинге мощнейших смартфонов "выиграл" свежий геймерский смартфон Xiaomi Black Shark, поступивший в продажу 20 апреля 2018 года. Результат тестирования мощности в Antutu выдал рекордные 272 388 баллов.

Xiaomi Black Shark Фото: akket.com

В качестве аппаратной платформы используется 10 нм процессор Qualcomm Snapdragon 845 с восемью ядрами Kryo 385 с разогнанной частотой до 2,8 ГГц и графикой Adreno 630. Чтобы телефон не перегревался, инженеры оснастили смартфон эффективной системой охлаждения на основе тепловой трубки с жидкостью.

Система охлаждения Xiaomi Black Shark Фото: mi.com

Тестируемый образец Xiaomi Black Shark был с 8 ГБ оперативной памяти, но есть модель с 6 ГБ ОЗУ. Постоянной памяти у смартфона 64/128 ГБ. Питает мощную начинку аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой скоростной зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Как уверяет Xiaomi, смартфон сможет на одном заряде проработать 5 часов в игровом режиме, тогда как другие модели не выдерживают и 3 часов при подобных нагрузках.

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