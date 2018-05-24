Лучшие из лучших: названы ТОП-5 мощных смартфонов весны
Рейтинг составлен на основе официальных данных бенчмарка Antutu
Официальный сайт популярной программы по определению мощности смартфонов Antutu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов по итогам прошлого месяца. Лидирующие позиции заняли китайские и южнокорейские смартфоны. Однако стоит учитывать тот факт, что приложение работает исключительно на платформе Android, поэтому в список не попали смартфоны от Apple. Если вы собираетесь приобрести себе самый мощный смартфон на мобильной операционной системе от Google, то обратите внимание на следующие пять моделей.
5 место – Nubia Red Magic
Пятое место занят смартфон, который разработан геймерским отделением Red Magic китайской компании Nubia. Смартфон выдал результат в 215 481 баллов по шкале производительности. Достаточно производительный 6-дюймовый смартфон с LTPS-экраном был специально разработан для тех, кто любит играть в самые требовательные мобильные видеоигры, включая эмуляторы игровых приставок.
Для этого смартфон оснастили одним из самых мощных 8-ядерных мобильных процессоров Qualcomm Snapdragon 835 (2,36 Ггц). Объем оперативной памяти составляет целых 8 ГБ, а встроенной памяти – 128 ГБ. Всю производительную начинку питает аккумулятор емкостью 3800 мАч, которого хватает на 3,5-4 часа при запуске требовательных игр, вроде World of Tanks или PUBG Mobile. Особенностью смартфона является уникальная система охлаждения с четырьмя конвекционными отверстиями и тремя слоями графита – такая конструкция хорошо обдувает процессор исключая возможность троттлинга (сброса частот процессора при перегреве).
4 место – Xiaomi Mi Mix 2S
Xiaomi Mi MIX 2s является улучшенной версией удачной модели Mi MIX 2. Версия "S" получила более мощный процессор и качественную фотокамеру. Модель в Antutu выдает 262 789 баллов. Внутри этого 6-дюймового смартфона с тонкими рамками интегрирован самый мощный 8-ядерный мобильный процессор 2018 года – Snapdragon 845 с видеоускорителем Adreno 630. Работает телефон под управлением Android 8.0 с оболочкой MIUI 9.5.
Однако инженеры не оснастили смартфон хорошим охлаждением в монолитном корпусе, поэтому модель подвержена перегреву в играх и троттлингу. Зато модель может похвастаться высококачественной оптикой с фирменным сенсором Sony IMX363, способная конкурировать с iPhone X или ASUS ZenFone 5. Также аппарат получил беспроводную зарядку и функцию Quickсharge 3.0, что позволяет зарядить 3400 мАч батарею за 1.5 часа.
3 и 2 место – Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+
Бронзу и серебро в рейтинге занимает сразу два смартфона, которые являются почти идентичными, за исключением размера экрана и оперативной памяти, которая сделала небольшой разброс в оценке производительности. Galaxy S9 набрал 263 041 балла, а Galaxy S9+ — 263 678 балла.
Обе модели обладают дисплеем Super AMOLED с разрешением 2960×1440 пикселей, но дигональ экрана у S9 — 5,8 дюйма, S9+ — 6,2". Сердцем тестируемых моделей оказался 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 845. Однако у Galaxy S9 он работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти, а у S9+ ее расширили до 6 ГБ, из-за этого старшая модель оказалась на пару процентов быстрее.
1 место – Xiaomi Black Shark
Золото в рейтинге мощнейших смартфонов "выиграл" свежий геймерский смартфон Xiaomi Black Shark, поступивший в продажу 20 апреля 2018 года. Результат тестирования мощности в Antutu выдал рекордные 272 388 баллов.
В качестве аппаратной платформы используется 10 нм процессор Qualcomm Snapdragon 845 с восемью ядрами Kryo 385 с разогнанной частотой до 2,8 ГГц и графикой Adreno 630. Чтобы телефон не перегревался, инженеры оснастили смартфон эффективной системой охлаждения на основе тепловой трубки с жидкостью.
Тестируемый образец Xiaomi Black Shark был с 8 ГБ оперативной памяти, но есть модель с 6 ГБ ОЗУ. Постоянной памяти у смартфона 64/128 ГБ. Питает мощную начинку аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой скоростной зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Как уверяет Xiaomi, смартфон сможет на одном заряде проработать 5 часов в игровом режиме, тогда как другие модели не выдерживают и 3 часов при подобных нагрузках.
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