Лучший смартфон Xiaomi возглавил рейтинг мощных смартфонов

Флагман Xiaomi Mi 9 возглавил рейтинг самых производительных смартфонов зимы

Xiaomi Mi 9 обладает самым высоким баллом в AnTuTu Фото: CNET

Разработчики программы для проверки производительности смартфонов (бенчмарка) AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных смартфонов февраля 2019 года. После нескольких месяцев забвения Xiaomi вновь возглавил рейтинг самых мощных смартфонов в мире – лидерство одержал флагман компании Xiaomi Mi 9, который поступил в продажу в конце зимы.

Xiaomi Mi 9 обладает самым высоким баллом в AnTuTu на текущий момент с показателем 371 849, который почти соответствует заявленному ранее результату во время тестирования прототипа. Таких показателей удалось достичь благодаря использованию мощнейшего мобильного процессора Snapdragon 855. Китайскому производителю все же не стоит расслабляться, ведь на этой платформе в 2019 году выйдет немало смартфонов, которые однозначно оспорят лидерство Xiaomi Mi 9.

Рейтинг AnTuTu за февраль 2019 года Фото: gagadget.com

На втором месте расположился Lenovo Z5 Pro GT с таким же процессором и рекордным объемом оперативной памяти в 12 ГБ. Nubia Red Magic Mars, возглавлявший ТОП-10 лучших смартфонов зимы, оказался на третьем месте – в нем используется прошлогодний чип Snapdragon 845 с продвинутой двойной системой охлаждения.

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Следующие четыре места возглавляют флагманы Huawei с процессором собственной разработки Kirin 980: Mate 20, Honor V20 (Honor View 20), игровой смартфон Huawei Mate 20 X и Honor Magic 2. Неожиданно из рейтинга исчез Mate 20 Pro – разработчики AnTuTu объясняют потерю тем, что это следствие сбалансированного режима работы, который ограничивает производительность ради экономии энергии.

Восьмое и девятое места заняли игровые смартфоны. Однако в отличие от предыдущих рейтингов Asus ROG Phone опередил китайский Xiaomi Black Shark Helo. Последним в топовой "десятке" оказался прошлогодний флагман Xiaomi Mi 8 Pro.

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Напомним, что ранее Huawei высмеяли смартфон Xiaomi Mi 9, назвав свой мобильный аппарат Honor V20 вне конкуренции. А недавно Xiaomi уличили во лжи со смартфоном Redmi Note 7.

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