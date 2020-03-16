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Лунная станция Gateway будет искать угрозу радиации в космосе

NASA намерено начать запуск первых модулей Lunar Gateway начиная с 2022 года

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:35

NASA объявило о двух комплектах приборов-детекторов радиации и космической погоды, которые будут транспортироваться на борту планируемой космической станции Lunar Gateway. Проект NASA Gateway направлен на то, чтобы к 2025 году астронавты находились на орбите Луны, а строительство Лунной орбитальной платформы-шлюза стало базой для отправки на ее поверхность и, в конечном итоге, для полетов в другие части Солнечной системы, такие как Марс. Gateway строится, как частными компаниями, так и в партнерстве с NASA.

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"Строительство Lunar Gateway с нашими коммерческими и международными партнерами является критически важным компонентом устойчивого исследования Луны и программы Artemis. Использование Gateway в качестве платформы для робототехнических и человеческих исследований вокруг Луны поможет информировать нас о том, что мы делаем на поверхности Луны, а также подготовит нас к нашему следующему гигантскому скачку – исследованию человеком Марса", – заявил администратор NASA Джим Бриденстайн.

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На борту корабля Gateway будет находиться ряд научных приборов, в том числе пакет радиационных детекторов, предоставленных Европейским космическим агентством, которые будут исследовать, как радиационное воздействие может повлиять на космонавтов и электронное оборудование на орбите вокруг Луны. Он также будет включать в себя набор инструментов космической погоды, которые будут наблюдать, как солнечные ветры будут влиять на космонавтов на Луне и потенциальных миссиях на Марс.

Космическая станция Lunar Gateway
Космическая станция Lunar Gateway
Фото: Digital Trends

"Наше Солнце и окружающая среда вокруг него очень динамичны. Этот набор инструментов поможет нам наблюдать частицы и энергию, излучаемую нашей звездой, чтобы в будущем снизить риски для астронавтов на Луне и, в конечном итоге, на Марсе", – заявил Томас Зурбухен, заместитель руководителя NASA по науке в штаб-квартире агентства в Вашингтоне.

NASA намерено начать запуск первых модулей Lunar Gateway начиная с 2022 года, а полностью сдать станцию для использования предлагается к 2028 году.

Напомним, что ранее ученые дали ответ о том, где находится конец Вселенной. Также ранее обнаружена ближайшая к Земле экзопланета.

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Источник: Digital Trends
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