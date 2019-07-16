Лунное затмение 17 июля: онлайн трансляция

Сегодняшнее затмение окрасит Луну в кроваво-красный цвет

Сегодня произойдет редкое космическое явление – лунное затмение, которое пройдет в ночь с 16 на 17 июля. В отличие от солнечного затмения 2 июля, лунное затмение будет частичным, тем не менее, тень Земли покроет Луну на 65% в максимальной фазе. Тем, кто не сможет наблюдать за лунным затмением, смогут проследить за ним онлайн – трансляцию предоставляет астрономическая служба вещания Slooh, а также и YouTube-каналы Timeanddate и Gian Masi.

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Лунное затмение 2019 года можно будет наблюдать по всей территории Украины. Оно начнется в 21:43 по киевскому времени, но отчетливую тень от Земли можно будет наблюдать на Луне начиная с 23:01, а фаза максимального 65-процентного затмения достигнет пика к 00:31. Все космическое событие продлится 5 часов и 34 минуты, и закончится в 03:17 ночи.

Как будет выглядеть частичное лунное затмение 17 июля с Земли

Наблюдать за космическим явлением смогут почти все страны мира, кроме Серверной Америки, где в это время Луна будет находиться за горизонтом. Поэтому те, кто живет в недосягаемых для наблюдения за лунным затмением, могут посмотреть его онлайн на сайте "Сегодня". Организаторы трансляций используют дистанционно управляемые телескопы по всему миру, чтобы соединить зрителей с ночным небом.

Лунные затмения происходят, когда полная Луна заходит в тень Земли при вращается вокруг планеты. Самая глубокая часть тени называется умбра. В сегодняшнем затмении луна проходит в тени Земли лишь частично, поэтому это будет частичное лунное затмение.

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Полные лунные затмения окрашивают Луну в один из оттенков красного, потому что единственный свет, который достигает поверхности спутника, — это преломленный солнечный свет, отражающийся от атмосферы Земли. Изменения цвета частичных затмений трудно предсказать, но астрономы надеются, что сегодняшнее затмение сделает Луну кроваво-красной.

"Трудно предсказать цвет затмеваемой Луны, потому что состояние атмосферы Земли напрямую влияет на ее окраску. После недавней вулканической активности, в атмосфере планеты сейчас находится очень много пыли, поэтому мы надеемся увидеть "кровавую Луну", – прокомментировал директор астрономической службы Slooh Пол Кокс.

Напомним, что ранее мы рассказывали, что нельзя делать во время лунного затмения 17 июля. Также мы показывали, как выглядело полное солнечное затмение с орбиты Луны.

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