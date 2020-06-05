Лунное затмение 2020 онлайн: лето начинается с полной "клубничной" Луны

Лунное затмение 5 июня 2020 года будет уникальным, поскольку является самым продолжительным в XXI веке

Летнее лунное затмение 2020 года, которое состоится сегодня ночью, покажет невероятной красоты вид на наш естественный спутник – Луну. Видно его будет всем жителям Восточного полушария. Лунное затмение 5 июня 2020 года можно будет наблюдать онлайн. Оно также является уникальным, так как будет самым продолжительным в XXI веке, так что сегодня вы станете очевидцами исторического космического явления. Также затмение совпадает с летним полнолунием, от чего оно еще называется "клубничной Луной".

По словам NASA, лунное затмение будет проходить в Европе, Африке, Азии, Австралии, на восточном побережье Южной Америки и вокруг Индийского океана. Поскольку не у всех сегодня будет возможность лично насладиться затмением, посмотреть это явление можно будет онлайн на Сегодня.Lifestyle.

Благодаря проекту Virtual Telescope в Италии, затмение будет транслироваться на YouTube. Доктор Джанлука Маси, руководитель проекта "Виртуальный телескоп", заявил, что трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Напомним, что ранее на Луне впервые увидели падение метеорита. Также мы рассказывали, что обязательно нужно сделать в Первом затмении в 2020 году.

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