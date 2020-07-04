Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лунное затмение 5 июля 2020: как наблюдать космическое событие

Сегодня, 15:19

Полутеневое лунное затмение 5 июля 2020 года можно будет наблюдать в западном полушарии Земли

5 июля 2020 года жители западного полушария Земли станут свидетелями уникального космического явления – полутеневого лунного затмения. Вечером и ночью луна временно новый облик и станет слегка красноватой. Затмение Луны продлится 2 часа и 45 минут. В это время наш естественный спутник пройдет сквозь внешнюю тень Земли, создав полутеневое лунное затмение.

Полутеневое лунное затмение происходит, когда Луна лишь слегка закрывается тенью, отбрасываемую Землей. Во время полного затмения Луна обычно окрашивается в красный цвет, что называется Кровавой Луной. Но лунное затмение 5 июля 2020 года лишь немного повлияет на окрас нашего спутника. Это событие может быть не таким показательным, как частичное или полное лунное затмение, где части полной Луны выглядят так, словно исчезают, но все равно оно не оставит равнодушным ни астрономов, ни астрологов.

Смотрите также в сюжете о том, как украинцы наблюдают лунное затмение:

Потемнение поверхности Луны будет видно без телескопа. Максимальная фаза придется на 7:30 по киевскому времени. Пик затмения в июльском новолунии также называют "Громовой Луной". Название происходит от летних штормов, которые часто случаются в этот летний сезон. Полнолуние в июле обладает также несколькими историческими названиями: Сенная Луна, Медовая Луна или Розовая Луна.

Лунное затмение 5 июля 2020 года
Лунное затмение 5 июля 2020 года
Фото: Unsplash

Этим летом также произойдет великий парад планет. В середине июля Юпитер и Сатурн приблизятся к Земле впервые за 20 лет. Самые большие планеты нашей Солнечной системы будут следовать друг за другом, создавая самое яркое представление года, которое можно будет заметить невооруженным глазом в безоблачное ночное время.

Видимость полутеневого затмения 5 июля 2020 года
Видимость полутеневого затмения 5 июля 2020 года
Фото: CNN

Напомним, что ранее мы составляли календарь затмений 2020 года. Астрологи со своей стороны рассказывали о том, что нельзя делать в лунное затмение и полнолуние 5 июля.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Лунное затмение 5 июля: как влияет на психику человека Високосный 2020 год: главные запреты и суеверия Огненное кольцо: как мир встретил редкое солнечное затмение Солнечное затмение 21 июня: ТОП-5 фактов о космическом событии
наука космос Луна затмение 2020 лунное затмение
Источник: CNN
Реклама

Новости партнеров

Сєдокова у сміливому купальнику показала свою "верблюжу лапку"
Сєдокова у сміливому купальнику показала свою "верблюжу лапку"
Назван самый опасный алкоголь
Назван самый опасный алкоголь
Завернули мясо в фольгу и кладем на сковороду: просят еще
Завернули мясо в фольгу и кладем на сковороду: просят еще
Саливанчук во второй раз станет мамой – трогательные фото
Саливанчук во второй раз станет мамой – трогательные фото

Популярные статьи

Сегодня, 05:05Fun

4 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 20:35Техно

Парад планет 4 июля 2020: что произойдет на самом деле

Вчера, 15:36Events

Календарь затмений-2020: даты и влияние

Вчера, 14:33Шоу-бизнес

"Афродита": внучка Софии Ротару восхитила идеальной фигурой в купальнике

Вчера, 13:30Психология

Как позаботиться о своем психическом здоровье: пять полезных привычек на каждый день

Вчера, 12:35Шоу-бизнес

"Никак не нарадуюсь": жена MONATIK похвасталась подарком певца на годовщину свадьбы

Вчера, 12:13Стиль

Уроки красоты: учимся рисовать идеальные стрелки

Вчера, 10:02Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям могут отправить принца Джорджа в школу-интернат

Вчера, 08:01Шоу-бизнес

Нимфа под водой: Настя Каменских обнажилась в бассейне

2 июляШоу-бизнес

Холостяк Макс Михайлюк признался, что его сердце занято

2 июляШоу-бизнес

Вся семья в сборе: Рики Мартин с мужем впервые показали всех своих детей на одном фото

2 июляTravel

Куда пойти в Одессе: 10 интересных идей от авторов путеводителя

2 июляШоу-бизнес

Супруга Уилла Смита изменяла ему с молодым певцом: неожиданная реакция актера

2 июляFun

Девушка узнала о главной ошибке в резюме: из-за этого она сидела без работы полгода

2 июляTravel

Куда поехать на море в Украине: лучшие летние направления

1 июляEvents

Гороскоп на 2 июля: кому из знаков зодиака потребуется помощь

Новости партнеров

Женские имена, которые приносят счастье в браке
Женские имена, которые приносят счастье в браке
Лиза Галкина с овладела искусством карате и села на шпагат
Лиза Галкина с овладела искусством карате и села на шпагат
Однодневное голодание: за это открытие дали Нобелевскую премию
Однодневное голодание: за это открытие дали Нобелевскую премию
Тайная жизнь Ольги Сумской: 5 фактов об украинской актрисе
Тайная жизнь Ольги Сумской: 5 фактов об украинской актрисе
Пишна Каменських та Потап з волоссям - зараз ви їх і не впізнаєте
Пишна Каменських та Потап з волоссям - зараз ви їх і не впізнаєте
Влад Яма устроил стильную фотосессию с женой и сыном
Влад Яма устроил стильную фотосессию с женой и сыном
Коронавирус мог вступить в новую стадию — ученые
Коронавирус мог вступить в новую стадию — ученые
Модні сукні на літо 2020: найактуальніші тренди сезону
Модні сукні на літо 2020: найактуальніші тренди сезону

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять