Лунное затмение 5 июля 2020: как наблюдать космическое событие

Полутеневое лунное затмение 5 июля 2020 года можно будет наблюдать в западном полушарии Земли

5 июля 2020 года жители западного полушария Земли станут свидетелями уникального космического явления – полутеневого лунного затмения. Вечером и ночью луна временно новый облик и станет слегка красноватой. Затмение Луны продлится 2 часа и 45 минут. В это время наш естественный спутник пройдет сквозь внешнюю тень Земли, создав полутеневое лунное затмение.

Полутеневое лунное затмение происходит, когда Луна лишь слегка закрывается тенью, отбрасываемую Землей. Во время полного затмения Луна обычно окрашивается в красный цвет, что называется Кровавой Луной. Но лунное затмение 5 июля 2020 года лишь немного повлияет на окрас нашего спутника. Это событие может быть не таким показательным, как частичное или полное лунное затмение, где части полной Луны выглядят так, словно исчезают, но все равно оно не оставит равнодушным ни астрономов, ни астрологов.

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Потемнение поверхности Луны будет видно без телескопа. Максимальная фаза придется на 7:30 по киевскому времени. Пик затмения в июльском новолунии также называют "Громовой Луной". Название происходит от летних штормов, которые часто случаются в этот летний сезон. Полнолуние в июле обладает также несколькими историческими названиями: Сенная Луна, Медовая Луна или Розовая Луна.

Лунное затмение 5 июля 2020 года Фото: Unsplash

Этим летом также произойдет великий парад планет. В середине июля Юпитер и Сатурн приблизятся к Земле впервые за 20 лет. Самые большие планеты нашей Солнечной системы будут следовать друг за другом, создавая самое яркое представление года, которое можно будет заметить невооруженным глазом в безоблачное ночное время.

Видимость полутеневого затмения 5 июля 2020 года Фото: CNN

Напомним, что ранее мы составляли календарь затмений 2020 года. Астрологи со своей стороны рассказывали о том, что нельзя делать в лунное затмение и полнолуние 5 июля.

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