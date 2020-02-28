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Любая модель iPhone теперь доступна не только по сниженной цене, но и в рассрочку от "ПриватБанка"

Только до 10 марта все официальные смартфоны Apple можно купить по специальной сниженной цене в 5 украинских сетях магазинов электроники, воспользовавшись акционной рассрочкой от "ПриватБанка"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00

В частности, iPhone 11 Pro обойдется вам в 2709 грн в месяц, при условии оформления рассрочки на 12 платежей. Согласитесь, что накануне 8-го Марта такие условия довольно привлекательны, особенно если вы планируете сделать подарок любимой жене или подруге.

Фото: pexels.
Фото: pexels.

Оригинальная система из трех камер на основе профессиональных технологий легко превращает любой кадр, сделанный с помощью X Pro, в превосходную фотографию. Выбирайте нужный угол обзора и пользуйтесь 4-кратным оптическим зумом для отдаления или приближения объектов. Дисплей Super Retina XDR воспроизводит изображение с потрясающей цветопередачей и равномерной яркостью по всей площади экрана. Два уровня яркости позволяют дисплею справляться с разными задачами при любом освещении. При просмотре контента и редактировании фото в яркую солнечную погоду яркость дисплея составляет 800 кд/м², а при воспроизведении видео в HDR яркость экрана достигает 1200 кд/м².

Современная модель iPhone станет замечательным подарком к 8 Марта, на день рождения или просто так, себе любимому. Выбирайте новый смартфон в сетях партнеров акции – iOn, "Алло", "Комфи", "Цитрус" и "Фокстрот".

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