MacBook Pro c 16-дюймовым экраном избавился от проблем с клавиатурой

Apple анонсировала 16-дюймовый MacBook Pro, в которой исправила недостатки предыдущих моделей

MacBook Pro 16 доступен по цене 2399 долларов Фото: TechCrunch

После длинной и запутанной серии слухов и инсайдерских утечек Apple наконец официально анонсировала 16-дюймовый MacBook Pro. Как уверяет производитель, новинка получила новую клавиатуру взамен проблемной в предыдущем модельном ряде, а также модернизированный дисплей с увеличенной диагональю и разрешением. Новинка уже доступна для приобретения по цене от 2399 долларов – таким же ценником обладал предыдущий MacBook Pro 15.

Смотрите также в сюжете о том, как купить новый ноутбук за небольшие деньги:

Слухи о выпуске 16-дюймового MacBook Pro ширились еще с начала года. Согласно некоторым инсайдам, Apple, якобы, хотела перенести анонс нового ноутбука с увеличенным экраном на 2020 год. Но это было опровергнуто.

Главным нововведением стала давно ожидаемая новая клавиатура Magic Keyboard с улучшенным механизмом "ножницы" и ходом клавиш 1 мм. Она пришла на замену крайне проблемной фирменной "бабочки", страдавшая от залипания клавиш.

MacBook Pro 16 Фото: Apple

Увеличенный до 16 дюймов экран MacBook Pro получил IPS матрицу с разрешением разрешение 3072х1920 пикселей (226 ppi), яркость 500 кд/м² и широким цветовым охватом P3. Работает лэптоп на базе процессоров Intel 9‑го поколения Core i7 или Core i9, а в качестве графического ускорителя используются видеокарты AMD Radeon Pro 5300M или 5500M с видеопамятью до 8 ГБ. Внутри также интегрировано 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ или 1 ТБ на твердотельном накопителе. Кроме того, впервые на MacBook Pro можно установить SSD объемом 8 ТБ.

MacBook Pro 16 Фото: Apple

Коснулись улучшения и автономной работы. Как уверяет Apple, 16-дюймовый MacBook Pro способен проработать до 11 часов без подзарядки во время веб-серфинга по Wi-Fi, а в случае нахождения в режиме ожидания, лэптоп способен продержаться до 30 дней.

Клавиатура MacBook Pro 16 Фото: Apple

Ноутбук оснащен системой из 6 динамиков, панелью Touch Bar, датчиком Touch ID, трекпадом Force Touch и чипом безопасности Apple T2 Security. Порты включают четыре Thunderbolt 3 (USB-C) и разъем для наушников 3,5 мм. Поддерживаются Wi‑Fi (802.11ac) и Bluetooth 5.0.

MacBook Pro 16 Фото: Apple

Стоит отметить, что многих анонс 16-дюймового MacBook Pro разочаровал, так как согласно слухам, он так и не получил обещанных возможностей. К примеру, в новинке отсутствует OLED-дисплей, на который многие так надеялись, а также вместо мощных графических чипов AMD Navi Apple использовала обычные AMD Radeon Pro 5300M и 5500M. Однако такие "упрощения" пошли только на пользу, ведь новый MacBook Pro не прибавил в цене.

Напомним, что ранее покупатели MacBook Air 2019 испытали горькое разочарование. Также эксперты предупредили, что за владельцами MacBook подсматривают по веб-камере.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.