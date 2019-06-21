Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

MacBook Pro в опасности: Apple предупреждает о проблемах с батареей

Apple призналась, что старый модельный ряд 15-дюймовых MacBook Pro рискует загореться

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:54
Проблема обнаружена у 15-дюймовых MacBook Pro 2015-2017 годов выпуска
Проблема обнаружена у 15-дюймовых MacBook Pro 2015-2017 годов выпуска
Фото: Unsplash

Apple официально начала отзывать старые 15-дюймовые MacBook Pro из-за проблем с аккумулятором, у которых есть серьезный риск загореться. Владельцев модельного ряда MacBook Pro, которые были выпущены в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года, просят добровольно сдать ноутбуки на бесплатный ремонт.

Смотрите также в сюжете о грязных подробностях компьютерных мастеров:

В официальном объявлении Apple заявила, что данные лэптопы "содержат батарею, которая может перегреваться и представляет угрозу безопасности для своих владельцев", при этом добавляя, что "просит клиентов срочно прекратить пользоваться уязвимыми 15-дюймовыми MacBook Pro". При этом в компании успокаивают, что более новые MacBook Pro, а также весь модельный ряд 13-дюймовых лэптопов за тот же период времени, не подвержен риску.

Читайте также
Apple готовит к выпуску MacBook для "бедных"

Компания создала веб-сайт, чтобы владельцы смогли проверить серийные номера MacBook Pro, чтобы определить, опасно ли их устройство. Те, у кого установлен бракованный аккумулятор, могут бесплатно заменить его в Apple Store или в одном из авторизованных поставщиков услуг компании. Однако замена батареи "может занять от 1 до 2 недель", поэтому в Apple советуют пользователям предварительно сделать резервные копии своих данных.

Бракованная (вздутая) батарея MacBook Pro
Бракованная (вздутая) батарея MacBook Pro
Фото: Сегодня

Последние годы дорогие MacBook преследуют постоянные проблемы с браком. Самый дорогой MacBook Pro страдал от сильного перегрева, а пользователи 13-дюймовых моделей жаловались на залипание клавиш клавиатуры.

Читайте также
Новые MacBook Pro оказались дороже иномарки

Напомним, что ранее Microsoft внезапно начала торговать запрещенными ноутбуками Huawei. Также эксперты сделали прогноз о том, что MacBook Air рухнут в цене.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Microsoft внезапно начала торговать запрещенными ноутбуками Huawei Полное фиаско: гибкие смартфоны потерпели поражение Новый порт USB 4.0 ускорит флешки: объявлена дата выхода Опасное обновление для Windows 10 ломает Bluetooth
брак компьютеры Apple проблема ноутбуки MacBook батарея
Источник: CNET
Реклама

Новости партнеров

7 российских звезд, которые переборщили с ботоксом
7 российских звезд, которые переборщили с ботоксом
Facebook меняет алгоритм показа комментариев
Facebook меняет алгоритм показа комментариев
Как желатин спасает наши суставы
Как желатин спасает наши суставы
Ольга Дроздова потерпела полное фиаско на сцене
Ольга Дроздова потерпела полное фиаско на сцене

Популярные статьи

Вчера, 19:42Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 13:09Travel

Что сейчас происходит в Чернобыле: показали впечатляющее видео

Вчера, 08:25Fun

Начальство разрешило: белоруски пришли на завод без одежды

Вчера, 07:26Техно

Падение метеорита на Марсе оставило чудовищный след: фото

19 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

19 июняШоу-бизнес

Потап показал постельные кадры с Настей Каменских

19 июняШоу-бизнес

"Новый бывший": TAYANNA рассказала правду о муже, с которым встречается Ани Лорак

19 июняСтиль

Цвет неба: Кейт Миддлтон и Елизавета II восхитили образами в одинаковых тонах

19 июняШоу-бизнес

Меган Маркл во дворце снова придумали обидное прозвище

19 июняТехно

Microsoft добавит новую клавишу на все клавиатуры мира

19 июняFun

Забавные курьезы с высокими людьми: 15 смешных фото

19 июняFun

Платье девушки на свадьбе разозлило пользователей сети: фото

19 июняFun

Исчезнувший под водой иллюзионист найден: что с ним произошло

19 июняШоу-бизнес

Дочь Поляковой оказалась в карете скорой помощи: фото

18 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

18 июняШоу-бизнес

Как у Ким: Леся Никитюк показала аппетитные формы

Новости партнеров

Что лечит калина в организме человека
Что лечит калина в организме человека
Светлана Бондарчук рассказала о роли Андреевой в разводе с мужем
Светлана Бондарчук рассказала о роли Андреевой в разводе с мужем
Механические или электронные: как выбрать тонометр?
Механические или электронные: как выбрать тонометр?
Новоиспеченная жена Каменских умилила сеть фото со своей собакой
Новоиспеченная жена Каменских умилила сеть фото со своей собакой
Как это было: трогательный фильм о свадьбе Насти и Потапа
Как это было: трогательный фильм о свадьбе Насти и Потапа
Велосипедистка дня: блондинка из Швейцарии Патриция Маротта
Велосипедистка дня: блондинка из Швейцарии Патриция Маротта
Як приготувати джем із полуниці: простий рецепт
Як приготувати джем із полуниці: простий рецепт
Свиняча рулька: рецепт хмільного м'яса
Свиняча рулька: рецепт хмільного м'яса
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь