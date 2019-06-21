MacBook Pro в опасности: Apple предупреждает о проблемах с батареей

Apple призналась, что старый модельный ряд 15-дюймовых MacBook Pro рискует загореться

Проблема обнаружена у 15-дюймовых MacBook Pro 2015-2017 годов выпуска Фото: Unsplash

Apple официально начала отзывать старые 15-дюймовые MacBook Pro из-за проблем с аккумулятором, у которых есть серьезный риск загореться. Владельцев модельного ряда MacBook Pro, которые были выпущены в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года, просят добровольно сдать ноутбуки на бесплатный ремонт.

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В официальном объявлении Apple заявила, что данные лэптопы "содержат батарею, которая может перегреваться и представляет угрозу безопасности для своих владельцев", при этом добавляя, что "просит клиентов срочно прекратить пользоваться уязвимыми 15-дюймовыми MacBook Pro". При этом в компании успокаивают, что более новые MacBook Pro, а также весь модельный ряд 13-дюймовых лэптопов за тот же период времени, не подвержен риску.

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Компания создала веб-сайт, чтобы владельцы смогли проверить серийные номера MacBook Pro, чтобы определить, опасно ли их устройство. Те, у кого установлен бракованный аккумулятор, могут бесплатно заменить его в Apple Store или в одном из авторизованных поставщиков услуг компании. Однако замена батареи "может занять от 1 до 2 недель", поэтому в Apple советуют пользователям предварительно сделать резервные копии своих данных.

Бракованная (вздутая) батарея MacBook Pro Фото: Сегодня

Последние годы дорогие MacBook преследуют постоянные проблемы с браком. Самый дорогой MacBook Pro страдал от сильного перегрева, а пользователи 13-дюймовых моделей жаловались на залипание клавиш клавиатуры.

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Напомним, что ранее Microsoft внезапно начала торговать запрещенными ноутбуками Huawei. Также эксперты сделали прогноз о том, что MacBook Air рухнут в цене.

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