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MacOS Catalina: озвучена дата выхода крупного обновления

Обновление macOS Catalina выйдет 4 октября – об этом случайно сообщила датская версия сайта Apple

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:47
Apple macOS Catalina может выйти неожиданно раньше
Apple macOS Catalina может выйти неожиданно раньше
Фото: Unsplash

Операционная система macOS 10.15 от Apple, названная Catalina, может появиться уже на следующей неделе. Ранее Apple обещала выпустить macOS в октябре, но точной даты не называла. Как стало известно из датской версии официальной страницы Apple, обновление Catalina выйдет 4 октября – в следующую пятницу, сообщает CNET.

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Правда, прямо об этом не говорится, но намек был найден в сообщении о запуске сервиса Apple Arcade в десктопном App Store, который состоится именно 4 октября. Apple Arcade уже доступна для мобильных устройств iOS, но появится на MacBook и iMac в рамках обновления MacOS Catalina. Если Apple Arcade действительно будет доступна для Mac 4 октября, это означает, что обновление Catalina появится в эту дату, или даже раньше.

MacOS Catalina
MacOS Catalina
Фото: Anandtech

Сейчас на сайте упоминания о точной дате выхода сервиса уже нет – компания оперативно исправила "ошибку", а время релиза сменилось на туманный октябрь. Также Apple не дала комментариев по поводу точной даты выхода крупного обновления для macOS.

Напомним, что ранее Apple предупредила владельцев iPhone 11 об опасности. Также недавно вышедшая версия iOS 13 кишит ошибками – пользователи в гневе.

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Apple операционная система обновление MacBook macOS iMac
Источник: CNET
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