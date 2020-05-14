Mafia возвращается с невероятной красоты графикой: фото

Самым серьезным изменениям подвергнется оригинальная часть Mafia: Definitive Edition, которая будет переиздана "с нуля"

На этой неделе состоялся громкий долгожданный анонс любителей мафиозных виртуальных триллеров – Mafia. Вместо продолжения компания 2K Games представила обновленную трилогию криминальных боевиков Mafia HD Trilogy для современных платформ Xbox One и PlayStation 4, а также для компьютеров в цифровых магазинах Steam и Epic Games Store.

Коллекцию разрабатывает калифорнийская студия Hangar 13, ответственная за третью часть серии, которая собрала не самые лучшие отзывы и считается самой слабой частью трилогии. Сиквел и триквел обойдутся косметическими улучшениями с увеличенным разрешением, подтянутой графикой и исправлением досадных ошибок.

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Но самым серьезным изменениям подвергнется оригинальная часть Mafia, вышедшая в 2002 году на компьютерах, Xbox и PlayStation 2. Игра получит название Mafia: Definitive Edition и станет не просто улучшенным переизданием с HD-разрешением, а полноценным, созданным с нуля ремейком. Игра порадует не только новыми возможностями и полностью обновленной визуальной составляющей с тщательной реконструкцией города Лост-Хэвен, но и предложит расширенную сюжетную линию, при этом улучшив игровой процесс — вероятно, нас ждут новые механики, которыми была наполнена оригинальная игра до мелочей.

Mafia: Definitive Edition Фото: Игромания Mafia: Definitive Edition Фото: Игромания Mafia: Definitive Edition Фото: Игромания Mafia: Definitive Edition Фото: Игромания Mafia: Definitive Edition Фото: Игромания Mafia: Definitive Edition Фото: Игромания Mafia: Definitive Edition Фото: Игромания 1/7

За покупку Mafia: Definitive Edition игроки получат костюм и машину Томми для обновленных версий Mafia II и Mafia III. Что касается второй части, то здесь, судя по опубликованным изображениям, изменения будут уже не такими масштабными. При этом в описании игры кроме "графики высокого разрешения" и всех DLC в комплекте больше об особенностях ничего не упоминается. Размер игры составит 43,79 ГБ. Релиз проекта состоится либо 28 августа на всех современных мощных платформах.

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