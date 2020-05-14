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Mafia возвращается с невероятной красоты графикой: фото

Самым серьезным изменениям подвергнется оригинальная часть Mafia: Definitive Edition, которая будет переиздана "с нуля"

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:31

На этой неделе состоялся громкий долгожданный анонс любителей мафиозных виртуальных триллеров – Mafia. Вместо продолжения компания 2K Games представила обновленную трилогию криминальных боевиков Mafia HD Trilogy для современных платформ Xbox One и PlayStation 4, а также для компьютеров в цифровых магазинах Steam и Epic Games Store.

Коллекцию разрабатывает калифорнийская студия Hangar 13, ответственная за третью часть серии, которая собрала не самые лучшие отзывы и считается самой слабой частью трилогии. Сиквел и триквел обойдутся косметическими улучшениями с увеличенным разрешением, подтянутой графикой и исправлением досадных ошибок.

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Но самым серьезным изменениям подвергнется оригинальная часть Mafia, вышедшая в 2002 году на компьютерах, Xbox и PlayStation 2. Игра получит название Mafia: Definitive Edition и станет не просто улучшенным переизданием с HD-разрешением, а полноценным, созданным с нуля ремейком. Игра порадует не только новыми возможностями и полностью обновленной визуальной составляющей с тщательной реконструкцией города Лост-Хэвен, но и предложит расширенную сюжетную линию, при этом улучшив игровой процесс — вероятно, нас ждут новые механики, которыми была наполнена оригинальная игра до мелочей.

Mafia: Definitive Edition
Фото: Игромания
Mafia: Definitive Edition
Фото: Игромания
Mafia: Definitive Edition
Фото: Игромания
Mafia: Definitive Edition
Фото: Игромания
Mafia: Definitive Edition
Фото: Игромания
Mafia: Definitive Edition
Фото: Игромания
Mafia: Definitive Edition
Фото: Игромания
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За покупку Mafia: Definitive Edition игроки получат костюм и машину Томми для обновленных версий Mafia II и Mafia III. Что касается второй части, то здесь, судя по опубликованным изображениям, изменения будут уже не такими масштабными. При этом в описании игры кроме "графики высокого разрешения" и всех DLC в комплекте больше об особенностях ничего не упоминается. Размер игры составит 43,79 ГБ. Релиз проекта состоится либо 28 августа на всех современных мощных платформах.

Напомним, что ранее мы составляли список во что поиграть на карантине и подобрали ТОП-10 лучших игр для слабых ноутбуков. Также недавние новости о Grand Theft Auto 6 довели игроков до слез.

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Источник: Игромания
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