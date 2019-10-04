Спецпроект

Make It Smart: результаты проекта и впечатления украинских студентов от поездки в Европу

"Сегодня" рассказывают о том, как студенты ведущих украинских вузов ищут технологические решения, которые помогут сделать жизнь в их городах комфортнее

Финалисты проекта Make It Smart

Львов – Варшава – Берлин – Бжег – Вроцлав – Краков. Это путь, который наши финалисты проекта Make It Smart преодолели в поисках технологических решений, чтобы сделать жизнь в своих городах комфортнее. Теперь наши герои возвращаются домой. Но возвращаются не просто из путешествия по европейским big city, а с новыми знаниями и хорошо проработанным системным подходом к стартапу.

Напомним, что студенты везли совершенно разные проекты в Европу для оценки специалистами в области smart city. После презентаций и обсуждения идей польские и немецкие эксперты посоветовали ребятам доработать техническую часть своих проектов, а также обратили внимание студентов на проведение исследований на начальном этапе для оценки возможностей реализации стартапов в своей стране.

Make It Smart – презентация стартапов в Берлине

Еще раз напомним проекты студентов:

– Днепровская политехника: EasySort – предложила мотивирующее мобильное приложение для сортировки мусора. Пользователь фиксирует, как пользователь сортирует отходы, а взамен – получает бонусы, которые можно обменять на товары или услуги;

– Запорожская политехника: ДвижПариж – проект по использованию пьезоэлементов (кристаллов, которые при сжатии вырабатывают электричество) при благоустройстве социальных зданий и общественных пространств, где собирается много людей;

– Львовская политехника: Smart Valve – автоматическая система регулирования распределения тепла в жилых домах, которая позволит решить проблему, когда во время отопительного сезона в одних квартирах слишком жарко, в других – холодно.

Как рассказал "Сегодня" декан политехнического факультета Национального университета "Запорожская политехника" Николай Антонов, такого рода проекты – очень полезны для молодых специалистов-технарей, так как именно они – будущее нашей страны.

"Проект Make It Smart стал стимулом для дальнейшего обучения студентов. Ребята разобрались, чего им не хватает, и поняли для себя, что такое бизнес в целом. На данный момент – это очень хороший опыт и возможность показать себя", – отметил Николай Леонидович.

По его словам, раньше такие проекты казались фантастикой, но сейчас их реализация возможна. Пусть не сразу, но Украина к этому придет.

"Всем проектам нужны инвестиции, и сейчас многие стартапы сталкиваются сразу же с технической стороной, потому что экономически обосновать идею очень легко и просто, а вот технически реализовать – не всегда получается, по разным причинам, в том числе и законодательным. Сейчас на украинском рынке существует некий провал с технарями, поэтому у студентов есть все шансы заполнить эти пробелы. Поэтому не так быстро, но мы придем к реализации smart city-проектов. И такие идеи стартапов будут интересны для повышения престижа страны, развития туристического направления. Да, это будет тяжело, но есть перспективы", – уверен представитель Запорожской политехники.

В свою очередь, финалисты проекта очень благодарны своим вузам за возможность приобрести бесценный опыт, который в будущем им поможет изменить свои города и страну к лучшему.

Мария Филенко, команда Днепровской политехники

Мария Филенко

"Я впервые была в Европе и очень благодарна за такую возможность. Признаюсь, что Польша мне приглянулась больше, чем Германия. Однако каждая встреча с экспертами из области smart сity была невероятно полезной для нас. Теперь есть четкое понимание, что такое стартап. Наш проект EasySort нужно немного доработать, а также в силу определенных обстоятельств на время отложить, потому что в сфере утилизации мусора на данном этапе нужны изменения в украинском законодательстве".

Тимур Фарзаев, команда Запорожской политехники

Тимур Фарзаев

"Общее впечатление от поездки в Европу – великолепные! Новые места, знакомства, эмоции... К слову, от такого количества информации, здравой критики экспертов, а также быстрых передвижений по городам немного уставали и порой было тяжело. Однако все это сделало нас и наши проекты лучше! На данный момент ДвижПариж полностью готов, но чтобы внедрить эту идею, украинцы должны быть готовы к "зеленой энергии". Все у нас впереди, и мы на это очень надеемся!"

Вадим Кшановский и Роман Карплюк, команда Львовской политехники

Студенты Львовской политехники

Вадим: "Очень было интересно принять участие в Make It Smart. Мы много узнали для себя и в плане бизнеса, и просто жизни. По мнению экспертов, наш проект – неплохой, но его нужно правильно реализовать на техническом уровне. То есть, провести изначально настоящий эксперимент или исследование, и посмотреть на полученные данные, и тогда можно будет четко выстроить экономическую модель".

Роман: "Принимая во внимание замечания экспертов – было много вопросов по поводу монетизации проекта, – мы проработали несколько моделей, по которым можем пробовать реализовывать идею. Планируем осуществить установку нашей системы регулирования подачи отопления Smart Valve, чтобы узнать все возможные проблемы, с которыми можем столкнуться в будущем. Получив точные результаты, мы поймем, можно ли экономить на отоплении с помощью нашей системы в сравнении с центральным отоплением, чтобы в будущем провести детальный анализ для усовершенствования нашего проекта".

Make It Smart – Варшава

Это путешествие по европейским smart city – лучший старт для студентов, которые хотят сделать свою страну лучше и технологичнее. Пусть и не сразу все получится, но для этого уже есть много оснований и заложен крепкий фундамент для внедрения инноваций.

"Мы были рады организовать это познавательное смарт-путешествие для ребят, очень здорово видеть, насколько вдохновили их европейские города. Следующий шаг – техническая доработка проектных предложений вместе с экспертами. И затем ДТЭК рассмотрит готовые студенческие проекты на предмет их включения в нашу Программу социального партнерства. Очень надеюсь, что ребятам выпадет возможность принять участие в реализации своей идеи! А мы и дальше будем развивать партнерские проекты в образовательной сфере", – рассказала менеджер по устойчивому развитию ДТЭК Энерго Алина Зуйковская.

Оставайтесь с нами, чтобы узнать, какие успехи ожидают финалистов Make It Smart в будущем. Верим в новые возможности Украины, потому что вместе мы сможем все!

О конкурсе:

Make It Smart – конкурс студенческих проектов для улучшения инфраструктуры городов с использованием новых технологий и с учетом принципов Smart City. Проходит при поддержке компании ДТЭК в партнерстве с ведущими вузами.

Конкурс помогает понять, какие инновационные решения нужны украинским городам. Начинающие новаторы получат рекомендации по разработке от экспертов и гуру индустрии Smart City*.

Команда, чей проект победит, сможет воплотить его в жизнь.

*Smart city (умный город) – это принцип использования современных технологий для улучшения качества жизни в городах и селах.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.