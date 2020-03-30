Марсоход Perseverance полетит на Марс с 11 миллионами людей на борту

Табличка с именами почти 11 миллионов человек была выгравирована на борту марсохода Perseverance

Новый марсоход NASA Perseverance отправится на Марс в конце 2020 года. Но этот полет будет крайне значимым для человечества – на его борту будут нанесены имена 11 миллионов фанатов проекта.

В прошлом году NASA запустило свою кампанию "Отправь свое имя на Марс", в рамках которого любой желающий мог увековечить свое имя на борту космического аппарата. После окончания проекта 10,9 миллионов человек представили свои имена, которые теперь выгравированы на кремниевых чипах в крошечном формате с использованием электронного луча. Теперь их прикрепили к алюминиевой пластине ровера Perseverance, который готов к отправке в путешествие на Марс.

Табличка NASA с именами (на трех чипах) и графическим изображением Земли и Марса меж Солнцем Фото: NASA

"Три чипа разделяют пространство на анодированной пластине с выгравированным лазером изображением Земли и Марса, соединенных звездой. В память о марсоходе, соединяющем два мира, простая иллюстрация также отдает дань изящному посланию на борту космического корабля Pioneer и золотых пластин, которые несут "Вояджеры" 1 и 2. Прикрепленная пластина на борту Perseverance будет видна камерам марсохода, которые будут делать селфи", – объясняет Лаборатория реактивного движения NASA в своем блоге.

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Ровер Perseverance почти готов к выполнению своей задачи. Недавно была завершена установка одной из последних внутренних частей Adaptive Caching Assembly. Пробный запуск ровера произойдет в июле этого года. При весе в 1043 кг он будет запущен вместе с вертолетом Mars на борту ракеты Atlas V.

Несмотря на глобальную пандемию коронавируса, официально названной COVID-19, NASA заявляет, что отправка марсохода Perseverance будет выполнена в срок – эта миссия является одной из приоритетных для космического агентства. NASA приостановило некоторые другие программы из-за вспышек коронавируса, в результате чего сотрудники были отправлены домой на удаленную работу. Тем не менее, другие проекты, такие как запуск капсулы Crew Dragon для NASA и SpaceX, все еще предназначены для реализации в соответствии с планом.

Марсоход Perseverance Фото: NASA

Напомним, что ранее зонд NASA увидел на Марсе ровер Curiosity и аппарат InSight. Также недавно на Марсе обнаружили древний оазис пресной воды.

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