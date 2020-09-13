Маска от Louis Vuitton продается по цене iPhone 11: фото

Компания Louis Vuitton присоединилась к глобальным усилиям по производству средств индивидуальной защиты в виде роскошной маски Shiled

Пандемия коронавируса заставляет многих производителей адаптироваться к новым, суровым условиям. Знаменитый французский дом моды Louis Vuitton решил выпустить модный аксессуар, который бы поменял отношение к защитным маскам от презрительного до завидного.

Как сообщает Euro Weekly News, Louis Vuitton выпустил роскошную маску для лица, которая должна быть "стильной и защищающей одновременно", говорится в заявлении французского модного дома. Кто теперь скажет, что маски — это не модно?

Louis Vuitton Shield Фото: Euro Weekly News

Защитная маска-экран Louis Vuitton Shield не только оберегает от коронавируса, но способна менять цвет от прозрачного к темному в течение дня, защищая владельца от солнечного света. Она также украшена золотыми вставками с выгравированным названием модного дома и эластичной повязкой на голову с монограммой. Козырек, согласно инструкции, можно носить как классическую фуражку.

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Учитывая, что другие аксессуары и головные уборы Louis Vuitton стоят достаточно дорого, защитная маска Shield также стоит немало. Производитель просит за нее 960 долларов – это цена iPhone 11.

Louis Vuitton Shiled Фото: Euro Weekly News

В апреле дом Louis Vuitton присоединился к глобальным усилиям по производству средств индивидуальной защиты для поддержки медицинских работников, которые борются с пандемией. Компания заявила, что перепрофилировала несколько своих мастерских по всей Франции, чтобы "производить сотни тысяч нехирургических масок для лица" для медицинских работников.

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