Математик вычислил дату начала Третьей мировой войны

Сегодня, 12:09

Эксперт из Колорадского университета в США провел анализ открытых данных и сделал неожиданное заявление

Война произойти до 2150 года, говорит специалист. Фото: pixabay
Война произойти до 2150 года, говорит специалист. Фото: pixabay

Благодаря разработанной компьютерной программе ученый выяснил, что крупный вооруженный конфликт может произойти примерно до 2150 года.

Математик из Колорадского университета Аарон Клаузет провел анализ открытых данных о вооруженных столкновениях между государствами начиная с XIX века. На основе этого он назвал предельные сроки начала Третьей мировой войны, пишет журнал Science Advances.

По мнению американского ученого, периоды перемирия и фазы конфликтов в истории имеют очередность.

Он рассказал, что в своем исследовании рассматривал исторический отрезок с 1823 по 2003 год. За это время, по подсчетам математика, всего было 95 крупных конфликтов между странами мира. При этом Клаузет подчеркнул, что за период с 1940 по 2003 год случилось только пять из них.

Благодаря специально разработанной компьютерной программе, подсчитавшей все временные отрезки вооруженных противостояний и паузы между ними, ученый пришел к выводу: крупный конфликт может произойти примерно до 2150 года. Если же его прогноз окажется ошибочным, значит, по мнению исследователя, человечество достигло "нового мышления" и способно решать проблемы мирными путями.

Напомним, "начнется Третья мировая война": предсказание Ванги на 2018 год.

Кроме этого, мы писали, что предсказания, которые сделала болгарская ясновидящая Ванга перед смертью, до конца так и не расшифровали. Но некоторым удалось найти в ее словах подсказки на 2018 год.

В частности, ясновидящая говорила, что Европа пострадает не только от войн и болезней. На ее территорию приземлится некое небесное тело, которое упадет в воду и вызовет катастрофические наводнения. Часть территорий окажется под водой.

Также она предсказала, что правление Обамы будет последним, затем США распадутся из-за войн и экономических кризисов.

О смертоносном наводнении, бушующем на Юге Таиланда, смотрите на видео
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