Майнинг на смартфоне: приложение борется с раком в кармане

Приложение DreamLab работает на смартфоне в фоне, пока пользователи спят

Приложение выполнило более 10 миллионов полезных вычислений Фото: Unsplash

На Android появилось приложение, которое использует вычислительную мощность смартфонов в режиме ожидания для поиска "полезных" противораковых молекул в ряде продуктов. Приложение DreamLab уже было загружено 83 тысячи раз и помогает ученым искать противораковое лекарство, сообщает BBC.

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Исследование ученых выявило, что морковь, сельдерей и апельсины содержат наибольшее количество борющихся с раком молекул. На основе этой информации DreamLab использует алгоритм для измерения свойств более чем 8 тысяч продуктов повседневного спроса по всеобъемлющей базе данных, находя молекулы, которые успешно справились с раком в лабораторных исследованиях.

DreamLab ищет лекарство от рака у пользователей в кармане Фото: 9to5google

Поскольку суперкомпьютеров не хватает, исследователи решили использовать блокчейн технологии, используя смартфоны для "майнинга" лекарства, общей вычислительной мощности которых хватит для анализа огромной базы данных.

"Существуют убедительные доказательства того, что вы можете снизить риск заболевания раком, если будете потреблять больше продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как фрукты и овощи, сокращать переработанное и красное мясо, а также высококалорийные продукты и напитки", – заявил специалист по информации в области здравоохранения, проведенный компанией Cancer Research UK Вейлин Ву.

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Приложение работает, пока пользователи спят. К настоящему времени уже было выполнило более 10 миллионов вычислений. Первые результаты показали, что виноград, укроп и капуста также обладают большим количеством этих противораковых молекул.

"Следующим шагом будет использование технологий искусственного интеллекта для изучения влияния, которое различные комбинации лекарств и пищевых молекул могут оказать на людей", – прокомментировал доктор Кирилл Веселков из отделения хирургии и рака Имперского колледжа Лондона.

Напомним, что ранее Android оказался в опасности, поскольку 10 миллионов пользователей установили вирус. В свою очередь Google нашел "лекарство для похудения" смартфонам на Android.

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