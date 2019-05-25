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Майское обновление для Windows 10 "съедает" память: как очистить

После майского обновления операционная система оказывается забита множеством лишни файлов – мы расскажем, как их очистить

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:35
Быстрый и простой способ очистить жесткий диск от "мусора" после обновления
Быстрый и простой способ очистить жесткий диск от "мусора" после обновления
Фото: Pixabay

Крупное майское обновление для Windows 10 (1903) уже стало доступным для всех пользователей операционной системы. Мы даже подготовили простую инструкцию по установке патча. Тем не менее, владельцы "десятки", которые уже обновились, обнаружили неприятную ситуацию – Windows 10 заметно выросла в объеме. Это связано с огромным количеством лишних файлов, которые остаются после инсталляции, а также резервная копия предыдущей версии на случай, если потребуется вернуться назад из-за возникших проблем.

Смотрите также в сюжете о грязных подробностях компьютерных мастеров:

Часть из этих файлов будет удалено автоматически через какое-то время, но большая часть останется и будет занимать место. В Windows 10 для этого предусмотрен инструмент, который позволяет моментально удалить ненужные данные.

Инструкция по очистке памяти после майского обновления Windows 10:

Наглядная инструкция по очистке памяти в Windows 10
  1. Запустите утилиту "Очистка диска" из свойства жесткого диска С:
  2. Подождите, пока утилита проверит лишние файлы на накопителе.
  3. Нажмите "Очистить системные файлы" в появившемся окне и подтвердите это действие на экране защиты, если потребуется.
  4. Утилита еще раз поищет лишние данные, и на этот раз их будет значительно больше
  5. Поставьте галочки напротив данных с наибольшим объемом и нажмите OК.
  6. Спустя несколько минут на вашем компьютере освободится несколько гигабайт или даже десятков гигабайт

Таким способом нашей редакции "Сегодня" удалось очистить 25 ГБ лишних данных.

После установки майского обновления Windows 10 можно освободить до 25 ГБ места на жестком диске
После установки майского обновления Windows 10 можно освободить до 25 ГБ места на жестком диске
Фото: Сегодня

Напомним, что ранее приложения социальных сетей Facebook и Instagram откажутся от Windows 10. Также сообщалось, что Microsoft предрекает "смерть" компьютерам c Windows из-за новой технологии Windows Virtual Desktop.

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Источник: iguides.ru
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