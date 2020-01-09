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Mercedes-Benz Vision AVTR: представлен шоу-кар Аватар из будущего

Концепт-кар Mecedes-Benz Vision AVTR объединяет машину и водителя в один живой организм

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Mercedes-Benz Vision AVTR
Mercedes-Benz Vision AVTR
Фото: Daimler

На протяжении 10 лет Mercedes-Benz удивляет публику своими высокотехнологичными концептами на ежегодной выставке электроники CES. В этом году автопроизводитель буквально шокировал посетителей CES 2020 своим концептуальным автомобилем будущего в стиле мира планеты Пандоры из кинофильма "Аватар". Шоу-кар Vision AVTR является символом планов компании на будущее по экологическим разработкам в ближайшее десятилетие. Эта концепция дополняет некоторые из лучших автомобилей на выставке CES 2020.

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Vision AVTR предназначен для улучшения связи водителя с окружающей средой и с самим автомобилем. Когда водитель кладет руку на пульт управления центральной консоли, он может почувствовать "живой пульс" автомобиля, а машина может почувствовать сердцебиение водителя в ответ. Естественно, столь тесная связь используется не только для управления, но и для идентификации водителя.

Mercedes-Benz Vision AVTR
Mercedes-Benz Vision AVTR
Фото: Daimler

"Концепт-карт объединяет машину и водителя в один живой организм", – сказал Гордон Вагенер, главный дизайнер Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Vision AVTR
Mercedes-Benz Vision AVTR
Фото: Daimler

33 аэродинамические откидные створки в задней части автомобиля имитируют волосы животного при его движении. А изогнутая проекционная панель позволяет пассажирам увидеть силы, недоступные человеческому глазу, такие как магнитные поля, объясняет директор отдела разработки Вера Шмидт. Сам кузов обладает плавными очертаниями с прозрачными дверьми.

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Управление Mercedes-Benz Vision AVTR осуществляется не при помощи традиционного руля, а по средствам специальной консоли, на которую кладется рука и автомобиль интуитивно распознает, куда именно человек хочет поехать. Благодаря необычной электрической платформе концепт может передвигаться не только вперед и назад, но и по диагонали под углом до 30 градусов. Такой способ передвижения назвали Crab Movement, который позволяет концепту еще больше сродниться с природой, напоминая характерное для рептилий поведение.

Mercedes-Benz Vision AVTR
Фото: Daimler
Mercedes-Benz Vision AVTR
Фото: Daimler
Mercedes-Benz Vision AVTR
Фото: Daimler
Mercedes-Benz Vision AVTR
Фото: Daimler
Mercedes-Benz Vision AVTR
Фото: Daimler
Mercedes-Benz Vision AVTR
Фото: Daimler
Mercedes-Benz Vision AVTR
Фото: Daimler
Mercedes-Benz Vision AVTR
Фото: Daimler
Mercedes-Benz Vision AVTR
Фото: Daimler
Mercedes-Benz Vision AVTR
Фото: Daimler
Mercedes-Benz Vision AVTR
Фото: Daimler
Mercedes-Benz Vision AVTR
Фото: Daimler
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Ко всему прочему, концепт Mercedes-Benz Vision AVTR оснащается "органической" батареей из перерабатываемых материалов на основе графеновых ячеек, которая не содержит токсичных материалов. После исчерпания ресурса такую батарею можно полностью переработать, не загрязняя окружающую среду.

Напомним, что ранее на презентации CES 2020 Sony показала электрокар Vision-S вместо PlayStation 5. В свою очередь Kia пообещала выпустить электрический кроссовер Imagine в 2021 году.

Все подробности в спецтеме Модные технологии

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Источники: Digital Trends , Daimler
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