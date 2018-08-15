Мечта майнера: NVIDIA выпустила видеокарту невероятной мощности

Семейство видеокарт Quadro RTX обладает вычислительной мощностью в 16 терафлопс

Первая видеркарта из серии Turing. Фото: wccftech.com

В рамках выставки Siggraph 2018 компания NVIDIA представила миру мощнейшую в мире видеокарту Quadro RTX. Видеоускоритель предназначен для профессионалов, а не для домашнего использования.

Семейство видеокарт Quadro RTX обладает вычислительной мощностью в 16 терафлопс и способно обрабатывать до 10 миллионов лучей в секунду. Для сравнения, прошлая самая мощная модель NVIDIA GeForce Titan V обладала мощностью в 15 терафлопс.

Представлена первая видеокарта семейства Quadro RTX на платформе Turing Lowyat

Новинка ориентирована на работу с реалтаймовым рейтрейсингом и стала первым графическим ускорителем, основанным на новейшей архитектуре Turing, пришедшая на смену Pascal. Серия видеокарт Turing способна улучшить время рендеринга трассировки лучей в реальном времени по сравнению с Pascal в 6 раз.

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Архитектура GPU Turing подается компанией как "самый большой скачок" с момента появления графического процессора CUDA в 2006 году. Среди поддерживаемых функций – гибридная растеризация, трассировка лучей, вычисления и искусственный интеллект.

Пример обработки 3D сцены в реальном времени с использованием технологии трассировки лучей Nvidia

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг пообещал, что через несколько лет развитие технологии трассировки лучей дойдет до такой точки, когда визуальный ряд видеоигр станет неотличим от фильмов. Уже сейчас рейтрейсинг демонстрирует огромный потенциал, в чем можно убедиться лично на примере новых технических демонстрационных роликов от NVIDIA.

Цены на такие видеоускорители пропорциональны их мощности. Самая дешевая модель в линейке Quadro RTX 2300 долларов за версию RTX 5000 на 16 ГБ фреймового буфера и 6 гигалучей в секунду. Модели RTX 6000 (24 ГБ/10 гигалучей/с) и RTX 8000 (48 ГБ/10 гигалучей/с) будут продаваться за 6300 и 10000 долларов соответственно. В продаже такие видеокарты появятся в конце 2018 года.

Наопмним, что ранее уже было рассекречено название будущего поколения видеокарт NVIDIA, а также NVIDIA подготовила "удивительный сюрприз" под конец лета.