Meizu хитро спрятали селфи-камеру в новом смартфоне
Китайской компании удалось отказаться от использования дырявых экранов или перископа
Пока генеральный директор компании Meizu Хуан Чжан рассказывал об особенностях будущего топового смартфона Meizu 16S, инсайдеры опубликовали фотографии мобильного устройства, находящегося в разработке.
Судя по "шпионским" фото, новинка от Meizu получит полностью безрамочный дизайн. Компании удалось отказаться от использования аналога Infitity O с вырезом в экране или перископа благодаря хитрому инженерному решению – размещения крохотного окуляра фронтальной камеры в рамке над экраном, причем сделала это настолько умело, что на первый взгляд ее там вовсе не видно.
По техническим характеристикам, Meizu 16S относится к флагманам благодаря использованию мощного процессора Qualcomm Snapdragon 855 с 8 ядрами Kryo 485 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, который дополняет графический ускоритель Adreno 640 и 4G-модем Snapdragon X24 LTE.
Размер экрана Meizu 16S составляет 6,2 дюйма, а защищает его от повреждений прочное стекло Corning Gorilla Glass шестого поколения.
Говорится, что в состав основной камеры войдет 48-мегапиксельный датчик Sony IMX586. Кроме того, упомянута поддержка технологии NFC для бесконтактных платежей. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 3600 мАч.
Официальная презентация Meizu 16S ожидается в апреле или мае. Цена смартфона, по данным, составит не менее 500 долларов США.
Как защититься от смартфонов-шпионов:
Напомним, что ранее Meizu обещала нанести ответный удар Xiaomi мощным смартфоном. Также напомним, что смартфон Meizu едва не потеснил Xiaomi в рейтинге мощных смартфонов мира.
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