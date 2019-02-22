Meizu хитро спрятали селфи-камеру в новом смартфоне

Китайской компании удалось отказаться от использования дырявых экранов или перископа

Meizu получит полностью безрамочный дизайн Фото: 3dnews

Пока генеральный директор компании Meizu Хуан Чжан рассказывал об особенностях будущего топового смартфона Meizu 16S, инсайдеры опубликовали фотографии мобильного устройства, находящегося в разработке.

Meizu 16S с безрамочным экраном

Судя по "шпионским" фото, новинка от Meizu получит полностью безрамочный дизайн. Компании удалось отказаться от использования аналога Infitity O с вырезом в экране или перископа благодаря хитрому инженерному решению – размещения крохотного окуляра фронтальной камеры в рамке над экраном, причем сделала это настолько умело, что на первый взгляд ее там вовсе не видно.

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По техническим характеристикам, Meizu 16S относится к флагманам благодаря использованию мощного процессора Qualcomm Snapdragon 855 с 8 ядрами Kryo 485 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, который дополняет графический ускоритель Adreno 640 и 4G-модем Snapdragon X24 LTE.

Концепт Meizu 16S

Размер экрана Meizu 16S составляет 6,2 дюйма, а защищает его от повреждений прочное стекло Corning Gorilla Glass шестого поколения.

Говорится, что в состав основной камеры войдет 48-мегапиксельный датчик Sony IMX586. Кроме того, упомянута поддержка технологии NFC для бесконтактных платежей. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 3600 мАч.

Официальная презентация Meizu 16S ожидается в апреле или мае. Цена смартфона, по данным, составит не менее 500 долларов США.

Как защититься от смартфонов-шпионов:

Напомним, что ранее Meizu обещала нанести ответный удар Xiaomi мощным смартфоном. Также напомним, что смартфон Meizu едва не потеснил Xiaomi в рейтинге мощных смартфонов мира.

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