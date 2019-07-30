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Meizu массово увольняет сотрудников и закрывает фирменные магазины

Количество общих сокращений персонала Meizu в 2019 году составило 30%

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:03
Meizu в настоящее время сталкивается с серьезными проблемами
Meizu в настоящее время сталкивается с серьезными проблемами
Фото: GizmoChina

Китайский производитель смартфонов Meizu сейчас переживает не лучшие времена. Как сообщает Gizmochina, на днях в компании произошла массовая волна увольнений, где сильнее всех пострадал отдел, занимающийся маркетингом. Meizu также подтвердила, что ее известный системный инженер Хун Ханьшэн также покинул китайскую компанию. Таким образом, количество сокращений персонала Meizu в 2019 году составило 30% и сейчас в компании осталось трудиться чуть менее 1000 сотрудников.

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Meizu, которая недавно позиционировала себя в качестве конкурента Huawei и Xiaomi на глобальном рынке, похоже, не справляется с этой ролью. Компания достигла пика в 2016 году, когда обладала порядка 2700 офлайн-магазинами в Китае. Теперь после закрытия магазинов в каждой провинции Поднебесной функционирует лишь 5–6 фирменных пунктов розничной торговли.

Количество фирменных магазинов Meizu сильно сокращено
Количество фирменных магазинов Meizu сильно сокращено
Фото: GizmoChina

Вторым ударом стал уход вице-президента и соучредителя Meizu Ли Нань. Последнее время Ли Нань возглавлял бренд Blue Charm, а Бай Юнсян стал генеральным директором флагманского бренда Meizu. Покидая Meizu, господин Нань поблагодарил своих коллег, инвесторов и акционеров, и признался, что в настоящее время компания сталкивается с серьезными проблемами, но надеется, что в будущем ситуация нормализуется.

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Meizu была основана как производитель MP3-плееров, а в 2008 году переключилась на выпуск мобильных телефонов, а затем смартфонов. Несмотря на то, что портфолио компании очень разнообразно, смартфоны остаются основным источником дохода Meizu. В прошлом году Meizu также отпраздновала свое 15-летие.

Напомним, что ранее Meizu экспериментировала со смартфоном без SIM-карты и зарядки, который затем с треском провалился. Также недавно Meizu представила дешевого "убийцу" Xiaomi Redmi 7, который пока продается не очень хорошо.

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Источник: GizmoChina
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