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Meizu нанесет ответный удар Xiaomi мощным смартфоном

Meizu Note 9 получит процессор мощнее, чем у Xiaomi Redmi Note 7

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:46
Meizu Note 9 будет представлять собой фаблет с экраном 6,2 дюйма
Meizu Note 9 будет представлять собой фаблет с экраном 6,2 дюйма
Фото: Android Police

В китайской социальной сети компания Meizu объявила дату официальной презентации своего нового флагмана Note 9. Мероприятие пройдет в Китае 14 февраля, за шесть дней до официального показа новых смартфонов от Samsung серии Galaxy S10.

Постер официального анонса презентации Meizu Note 9
Постер официального анонса презентации Meizu Note 9
Фото: gagadget.com

Согласно инсайдерским данным Meizu Note 9 будет представлять собой фаблет с экраном 6,2 дюйма. Внутри будет интегрирован 8-ядерный процессор Snapdragon 675, который мощнее, нежели у Xiaomi Redmi Note 7 с его Snapdaragon 660. Новинка также получит 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки (18W).

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Главной особенностью Meizu Note 9 станет его двойная камера на 48 Мп + 5 Мп с основным модулем Samsung GM1 – такой модуль стоит у Redmi Note 7, который оказался в центре скандала. Фронтальная камера для селфи будет 20-мегапиксельной.

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Напомним, что ранее Meizu пообещала не делать дыры в смартфонах, как это делают конкуренты. Также напомним, что смартфон Meizu едва не потеснил Xiaomi в рейтинге мощных смартфонов мира.

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Источник: gagadget.com
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