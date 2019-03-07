Meizu представила дешевого "убийцу" Xiaomi Redmi 7

Китайский производитель выпустил смартфон с двойной 48-мегапиксельной фотокамерой по цене 5500 гривен

Новинка поступает в продажу 11 марта Фото: Gizchina

Китайский производитель Meizu представил смартфон Note 9 в бюджетном сегменте. Новинка получила большой экран, производительный и энергоэффективный процессор от Qualcomm, а также большой аккумулятор и поддержку быстрой зарядки.

Мобильный аппарат получил 6,2-дюймовый вытянутый IPS дисплей Full HD+. Вместо моноброви у Meizu используется каплевидный вырез под фронтальную 20-мегапиксельную фотокамеру.

Сердцем Meizu Note 9 стал 8-ядерный процессор Snapdragon 675 Фото: Gizchina

Сердцем смартфона стал 8-ядерный процессор Snapdragon 675 с графикой Adreno 612. Дополняет его 4 или 6 ГБ оперативной памяти в купе с 64 или 128 ГБ флэш-накопителя. Meizu Note 9 поддерживает фирменную технологию Hyper Gaming, предназначенную для оптимизации производительности чипа при запуске требовательных к аппаратной части игр.

Meizu Note 9

Тыльную сторону занимает двойной фотосенсор на 48 МП и 5 МП. Рядом расположен сверхбыстрый сканер отпечатков пальцев. Нижний торец занимают порты USB Type-C и 3.5-мм разъем для наушников. На боковых гранях – четыре физические кнопки: для включения и выключения смартфона, регулировки громкости и активации голосового помощника. Емкость несъемного аккумулятора составляет 4000 мАч.

Meizu Note 9 доступен в синем, белом и черном цветах корпуса Фото: Gizchina

Meizu Note 9 доступен в синем, белом и черном цветах корпуса. Новинка поступает в продажу 11 марта на территории Китая, а позже будет доступна по всему миру. Базовый вариант с 4/64 ГБ памяти обойдется покупателям в 208 долларов (5500 гривен), а более продвинутый с 6/64 ГБ — в 238 долларов (6295 гривен). Ближайшим конкурентом по аппаратной и ценовой категории является модель Xiaomi Redmi 7.

Горячий след: схемы телефонных аферистов:

Напомним, что ранее Meizu придумали хитро спрятать селфи-камеру в новом смартфоне. Также напомним, что смартфон Meizu едва не потеснил Xiaomi в рейтинге мощных смартфонов мира.

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