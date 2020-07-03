Меню "Пуск" на Windows 10 получило обтекаемый дизайн: фото

Microsoft тестирует ряд качественных обновлений, включая изменения в функции Alt+Tab

Microsoft объявила, что ранее анонсированное обновление для Windows 10 выходит в свет, но лишь для ограниченного количества пользователей программы оценивания Insider Preview. Тестерам предоставляется возможность оценить новшества операционной системы, включая новое меню "Пуск" с дизайном Fluent Design и улучшения в функции Alt+Tab. Эти функции не привязаны к какому-либо запланированному обновлению Windows 10, а дают представление об изменениях, которые Microsoft может внедрить в будущем.

Новое меню "Пуск" получило более приглушенный дизайн: панели утратили однотонный фон и теперь обладают частичной прозрачностью. Такой подход визуально снимает фокус внимания с элементов дизайна и немного облегчает быстрое сканирование. Еще одно проверяемое новшество – обновленная функция Alt+Tab, которая вызывает не только активные вкладки Microsoft Edge (как это делает Alt-Tab), а вообще все текущие вкладки.

Новый "Пуск"

Будут ли эти функции реализованы в будущих обновлениях Windows 10, еще неизвестно. Microsoft неохотно отвечает на вопросы о том, какую обратную связь они ожидают получить от этих изменений. Самым последним крупным обновлением Windows 10 было обновление от мая 2020 года, которое включает в себя изменения в Cortana и Search, а также другие функции, но было отозвано из-за критических ошибок.

Меню "Пуск" получило приглушенный дизайн и приятный внешний вид Фото: CNET

Новый подход к меню Alt+Tab

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Напомним, что ранее в Windows 10 Microsoft хотели вернуть меню "Пуск" из Windows 7. Также в Windows 10 обещали появление режима "турбо" – и скорость увеличится в разы.

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