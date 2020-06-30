Mercedes перекрасил болиды "Формулы-1" против расизма
Своим смелым шагом команда "Серебряной стрелы" из Mercedes намерена искоренить расизм из спорта
Команда "Формулы-1" Mercedes (Mercedes AMG Petronas Formula One) объявила, что их болиды получат черную ливрею для сезона 2020 года. Своей раскраской действующие чемпионы "выступают против расизма и всех форм дискриминации". Пилоты команды Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас будут носить полностью черный комбинезон, в отличие от их обычного белого цвета, сообщает CNN.
Mercedes традиционно выступал в фирменном серебряном окрасе на протяжении всех сезонов "Формулы-1". В 2020 году команда переключится на черный с пометкой "против расизма" на ореоле обоих гоночных автомобилей. Таким образом немецкая команда заявила, что поддерживает движение Black Lives Matter, привлекая внимание общества против расизма и всех форм дискриминации.
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"В нашем обществе, нашем спорте или нашей команде нет места расизму и дискриминации — это основное убеждение в Mercedes. Правильных убеждений и правильного мышления недостаточно, если мы молчим", – заявил руководитель команды Тото Вольфф.
Mercedes заявили, что только 3% их сотрудников определены как принадлежащие к этническим меньшинствам в то время, как лишь 12% составляют женщины. Шестикратные чемпионы заявили о своем намерении устранить это несоответствие с помощью "позитивных действий" и заявили, что "это будет необратимо".
Этот откровенно смелый шаг произошел всего через несколько дней после того, как бывший глава "Формулы-1" 89-летний Берни Экклстоун сделал скандальное заявление: "Черные люди более расистские, чем белые".
Поэтому в течение следующих нескольких месяцев на протяжении 2020 году будет создана целевая группа, в состав которой войдут представители гонщиков и команд, а также эксперты по расовому разнообразию вне спорта. Помимо оказания помощи будущим пилотам, подающие большие надежды, схема также будет направлена на то, чтобы помочь лицам из недостаточно представленных групп получить доступ к карьере в "Формуле-1".
Напомним, что ранее гонщик не удержал многотонный грузовик на трассе и спровоцировал аварию. Также недавно красавица в татуировках бросила автоспорт ради карьеры в порно.
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