Mercedes перекрасил болиды "Формулы-1" против расизма

Своим смелым шагом команда "Серебряной стрелы" из Mercedes намерена искоренить расизм из спорта

Команда "Формулы-1" Mercedes (Mercedes AMG Petronas Formula One) объявила, что их болиды получат черную ливрею для сезона 2020 года. Своей раскраской действующие чемпионы "выступают против расизма и всех форм дискриминации". Пилоты команды Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас будут носить полностью черный комбинезон, в отличие от их обычного белого цвета, сообщает CNN.

Mercedes традиционно выступал в фирменном серебряном окрасе на протяжении всех сезонов "Формулы-1". В 2020 году команда переключится на черный с пометкой "против расизма" на ореоле обоих гоночных автомобилей. Таким образом немецкая команда заявила, что поддерживает движение Black Lives Matter, привлекая внимание общества против расизма и всех форм дискриминации.

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"В нашем обществе, нашем спорте или нашей команде нет места расизму и дискриминации — это основное убеждение в Mercedes. Правильных убеждений и правильного мышления недостаточно, если мы молчим", – заявил руководитель команды Тото Вольфф.

Mercedes AMG Petronas Formula One 2020 Фото: CNN

Мы хотим использовать наш голос и нашу глобальную платформу, чтобы выступать за уважение и равенство, поэтому "Серебряная стрела" ("Зильберпфайль") будет участвовать в черном окрасе в течение всего сезона 2020 года, чтобы продемонстрировать нашу приверженность большему разнообразию в нашей команде и нашем спорте.

Mercedes заявили, что только 3% их сотрудников определены как принадлежащие к этническим меньшинствам в то время, как лишь 12% составляют женщины. Шестикратные чемпионы заявили о своем намерении устранить это несоответствие с помощью "позитивных действий" и заявили, что "это будет необратимо".

Этот откровенно смелый шаг произошел всего через несколько дней после того, как бывший глава "Формулы-1" 89-летний Берни Экклстоун сделал скандальное заявление: "Черные люди более расистские, чем белые".

Поэтому в течение следующих нескольких месяцев на протяжении 2020 году будет создана целевая группа, в состав которой войдут представители гонщиков и команд, а также эксперты по расовому разнообразию вне спорта. Помимо оказания помощи будущим пилотам, подающие большие надежды, схема также будет направлена ​​на то, чтобы помочь лицам из недостаточно представленных групп получить доступ к карьере в "Формуле-1".

Напомним, что ранее гонщик не удержал многотонный грузовик на трассе и спровоцировал аварию. Также недавно красавица в татуировках бросила автоспорт ради карьеры в порно.

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