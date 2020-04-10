Место падения метеорита на Луне превратят в космический глаз

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NASA поддержала проект превращения гигантского кратера на Луне в радиотелескоп

Эксперты из NASA заинтересовались необычным проектом по строительству радиотелескопа в кратере на обратной стороне Луны. Идея была обнаружена на ежегодном мероприятии, в рамках которого энтузиасты представляют самые передовые и необычные идеи для науки. В 2020 году NASA отобрала 23 таких проекта, профинансировав на общую сумму в 7 миллионов долларов.

Подробности проекта Саптарши Бандиопадхая представлены на сайте Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA. Согласно проекту, в кратере Луны планируется разместить инструмент Lunar Crater Radio Telescope (LCRT). Лунный телескоп можно будет оснащать более чувствительными приборами, работе которых на Земле мешает атмосфера и ионосфера.

Проект лунного телескопа Lunar Crater Radio Telescope (LCRT) Фото: NASA

По этим планам, LCRT будет вести наблюдения ранней Вселенной на радиоволнах длиной 10-50 метров (6-30 МГц), которые не охвачены существующими телескопами. Для этого он станет самым большим в мире телескопом с цельной антенной (не решеткой антенн) и займет кратер диаметром от трех до пяти километров. Для сравнения, крупнейший из таких "полнораскрывных" радиотелескопов сегодня — китайский FAST диаметром 500 метров.

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Реализовать проект планируется без участия человека. По задумке Бандиопадхая, после выбора кратера, подходящего по расположению, размерам и геометрии, к нему отправится роботизированная миссия. Разделившись перед посадкой, один аппарат устроится в центре, а другой начнет протягивать тонкие провода радиоантенн от него и до краев кратера: для этого колесный DuAxel должен взбираться и по довольно крутым склонам.

Схема развертывания Lunar Crater Radio Telescope

Работа по программе NIAC разделяется на три фазы, и переход к каждому следующему шагу сопровождается новым этапом отбора. Проект LCRT пока попал в первую фазу, по которой получил финансирование в размере 125 тысяч долларов и срок в девять месяцев на оценку реализуемости, сложности и стоимости, а также уточнение технических деталей миссии.

Напомним, что ранее ученые увидели жуткие процессы в гигантской черной дыре. В то же время в галактике Млечный Путь обнаружили сверхбыструю звезду.

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