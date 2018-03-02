Метели в Европе могут быть началом климатической катастрофы

Сегодня, 10:06

Глобальное потепление нарушило полярное завихрение арктических ветров, которые держали ледниковую часть севера в изоляции

Фильмы становятся реальностью. Фото: kinopoisk.ru
Фильмы становятся реальностью. Фото: kinopoisk.ru

В этом году Гренландия провела 61 час с температурой выше нуля, что является исторической температурной аномалией. Об этом рассказал директор Центра Земной системы в Пенсильванском государственном университете Майкл Манн.

По словам ученого, аномальное потепление в Арктике стало причиной сильной метели и заморозков в Европе. Специалисты утверждают, что это всего лишь единичное климатическое явление. Однако они не исключают и худшей причины – глобальное потепление нарушило полярное завихрение арктических ветров, которые держали ледниковую часть севера в изоляции.

Майкл Манн, директор Центра Земной системы в Пенсильванском государственном университете:

Это аномалия среди аномалий. Она выбивается из исторической шкалы, что очень тревожит. Это означает, что еще есть очень много сюрпризов в запасе во времена, когда мы продолжаем будить зверя в нашем климате. Арктика всегда считалась индикатором за потепление в регионе, усиленное человеческой деятельностью. И она нам посылает четкий сигнал предупреждения

В районе самой северной метеорологической станции Cape Morris Jesup, расположенной на севере Гренландии, в этом году зафиксировали температуры выше чем в Лондоне или Цюрихе. Температурным пиком было 6,1 градусов выше нуля по Цельсию. Это не является рекордом. Однако такие температуры держались в указанном регионе не больше нескольких часов, после чего возвращались к климатическим нормам. В этом году, аномальная температура продержалась более 10 дней подряд.

Напомним, ранее мы сообщали,  как солнечная активность усилит эффект глобального потепления,

Также сообщалось, что смена климата начала уничтожать на Земле все живое

О том, как все регионы Украины заметает снегом, смотрите на видео ниже:
климат, Европа, катастрофа

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Источник:

etcetera.media

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