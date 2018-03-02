Метели в Европе могут быть началом климатической катастрофы

В этом году Гренландия провела 61 час с температурой выше нуля, что является исторической температурной аномалией. Об этом рассказал директор Центра Земной системы в Пенсильванском государственном университете Майкл Манн.

По словам ученого, аномальное потепление в Арктике стало причиной сильной метели и заморозков в Европе. Специалисты утверждают, что это всего лишь единичное климатическое явление. Однако они не исключают и худшей причины – глобальное потепление нарушило полярное завихрение арктических ветров, которые держали ледниковую часть севера в изоляции.

Майкл Манн, директор Центра Земной системы в Пенсильванском государственном университете:

Это аномалия среди аномалий. Она выбивается из исторической шкалы, что очень тревожит. Это означает, что еще есть очень много сюрпризов в запасе во времена, когда мы продолжаем будить зверя в нашем климате. Арктика всегда считалась индикатором за потепление в регионе, усиленное человеческой деятельностью. И она нам посылает четкий сигнал предупреждения

В районе самой северной метеорологической станции Cape Morris Jesup, расположенной на севере Гренландии, в этом году зафиксировали температуры выше чем в Лондоне или Цюрихе. Температурным пиком было 6,1 градусов выше нуля по Цельсию. Это не является рекордом. Однако такие температуры держались в указанном регионе не больше нескольких часов, после чего возвращались к климатическим нормам. В этом году, аномальная температура продержалась более 10 дней подряд.

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