Metro Exodus взломали хакеры

Систему защиты Denuvo взломали всего за 5 дней

Игру защищала программа Denuvo 5.5 Фото: Gamemag

Группа хакеров CPY смогла побороть защиту компьютерной версии игры Metro Exodus от украинской студии 4A Games, которую защищала программа Denuvo 5.5. Игра официально вышла 15 февраля, а система защиты смогла продержаться всего пять дней, сообщают Overclockers. После взлома игру выложили на торренты.

Защита Denuvo заслужила дурную репутацию из-за обилия проблем, которые она доставляет любителям компьютерных видеоигр, в частности потому, что потребляет ресурсы компьютера в фоне, снижая производительность системы.

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Разработчики Metro Exodus из 4A Games и издатель Deep Silver пока не прокомментировали сложившуюся ситуацию. Неизвестно, будут ли они удалять Denuvo из Metro Exodus в ближайшее время или проигнорируют данный факт.

Что касается Denuvo Software Solutions, то позиция компании-разработчика упомянутой DRM-защиты остаётся неизменной в течение последней пары лет. Как не раз отмечали представители компании, Denuvo не является панацеей от цифрового пиратства, а лишь призвана защитить игру на начальном этапе продаж.

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