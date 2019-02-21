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Metro Exodus взломали хакеры

Систему защиты Denuvo взломали всего за 5 дней

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:23
Игру защищала программа Denuvo 5.5
Игру защищала программа Denuvo 5.5
Фото: Gamemag

Группа хакеров CPY смогла побороть защиту компьютерной версии игры Metro Exodus от украинской студии 4A Games, которую защищала программа Denuvo 5.5. Игра официально вышла 15 февраля, а система защиты смогла продержаться всего пять дней, сообщают Overclockers. После взлома игру выложили на торренты. 

Защита Denuvo заслужила дурную репутацию из-за обилия проблем, которые она доставляет любителям компьютерных видеоигр, в частности потому, что потребляет ресурсы компьютера в фоне, снижая производительность системы.  

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Разработчики Metro Exodus из 4A Games и издатель Deep Silver пока не прокомментировали сложившуюся ситуацию. Неизвестно, будут ли они удалять Denuvo из Metro Exodus в ближайшее время или проигнорируют данный факт.

Что касается Denuvo Software Solutions, то позиция компании-разработчика упомянутой DRM-защиты остаётся неизменной в течение последней пары лет. Как не раз отмечали представители компании, Denuvo не является панацеей от цифрового пиратства, а лишь призвана защитить игру на начальном этапе продаж.

Насколько опасны компьютерные игры:

Напомним, что на днях вышла бесплатная игра в жанре Battle Royale – Apex Legends. Рекомендуем также ознакомиться эксклюзивным лонгридом об украинских играх "От казаков до монстров в метро Киева" от редакции "Сегодня". 

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Источник: Overclockers
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