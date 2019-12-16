Межзвездная комета стремительно покидает Солнечную систему: фото

Телескоп Хаббл передал на Землю снимок межзвездной кометы Борисова на фоне спиральной галактики

Межзвездный гость комета 2I/Borisov Фото: Digital Trends

Обнаруженная астрономом из Крыма Геннадием Борисовым первая в истории науки межзвездная комета 2I/Borisov приблизилась к Солнцу на минимальное расстояние. Космический пришелец достиг перигелия в 2 а.е. 8 декабря и сейчас стремительно покидает нашу Солнечную систему.

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Космический телескоп Hubble снял 2I/Borisov с расстояния 327 миллионов километров от Земли в максимально детализированном качестве во время пролета мимо Солнца. Во время снимка на фоне кометы оказалась спиральная галактика 2MASX J10500165-0152029. Снимок помог детально изучить космический объект и выяснить его размер, который составил всего полкилометра.

Во время съемки комета летела к Солнцу со скоростью более 175 тысяч километров в час (48,6 км/с). На фотографии можно заметить голубоватый ореол из газа и пыли, которые активно сбрасываются с поверхности 2I/Borisov по мере приближения к Солнцу.

Комета 2I/Borisov на фоне далекой спиральной галактики Фото: Digital Trends

"Хаббл дал нам лучшее представление о размере ядра кометы "Борисова". Результаты показали, что оно в 15 раз меньше, чем мы предполагали", – заявил профессор планетологии и астрономии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэвид Джевитт.

К середине 2020 года 2I/Borisov пролетит мимо Юпитера, после чего покинет Солнечную систему навсегда. Следующие наблюдения "Хаббла" за кометой запланированы на январь 2020 года, который делает прощальные снимки межзвездной кометы.

Траектория полета 2I/Borisov Фото: NASA

Комета была открыта в августе 2019 года. Особенность межзвездного гостя в том, что он движется через нашу Солнечную систему по необычной орбите c эксцентриситетом равным около 3,5, что говорит о ее далеком происхождении. Эта комета является вторым межзвездным объектом, посетившим нашу планетную систему – первым был Оумуамуа.

Снимок кометы Борисова, сделанный космическим телескопом "Хаббл" 12 декабря 2019 года, вскоре после прохождения перигелия Фото: Wikipedia

Напомним, что ранее телескоп NASA Хаббл запечатлел жуткий череп во Вселенной. Также недавно в Солнечной системе произошла космическая авария – комета врезалась в Солнце.

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