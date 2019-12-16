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Межзвездная комета стремительно покидает Солнечную систему: фото

Телескоп Хаббл передал на Землю снимок межзвездной кометы Борисова на фоне спиральной галактики

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:04
Межзвездный гость комета 2I/Borisov
Межзвездный гость комета 2I/Borisov
Фото: Digital Trends

Обнаруженная астрономом из Крыма Геннадием Борисовым первая в истории науки межзвездная комета 2I/Borisov приблизилась к Солнцу на минимальное расстояние. Космический пришелец достиг перигелия в 2 а.е. 8 декабря и сейчас стремительно покидает нашу Солнечную систему.

Смотрите также в сюжете о том, как Земля пересекала путь древней кометы:

Космический телескоп Hubble снял 2I/Borisov с расстояния 327 миллионов километров от Земли в максимально детализированном качестве во время пролета мимо Солнца. Во время снимка на фоне кометы оказалась спиральная галактика 2MASX J10500165-0152029. Снимок помог детально изучить космический объект и выяснить его размер, который составил всего полкилометра.

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Во время съемки комета летела к Солнцу со скоростью более 175 тысяч километров в час (48,6 км/с). На фотографии можно заметить голубоватый ореол из газа и пыли, которые активно сбрасываются с поверхности 2I/Borisov по мере приближения к Солнцу.

Комета 2I/Borisov на фоне далекой спиральной галактики
Комета 2I/Borisov на фоне далекой спиральной галактики
Фото: Digital Trends

"Хаббл дал нам лучшее представление о размере ядра кометы "Борисова". Результаты показали, что оно в 15 раз меньше, чем мы предполагали", – заявил профессор планетологии и астрономии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэвид Джевитт.

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К середине 2020 года 2I/Borisov пролетит мимо Юпитера, после чего покинет Солнечную систему навсегда. Следующие наблюдения "Хаббла" за кометой запланированы на январь 2020 года, который делает прощальные снимки межзвездной кометы.

Траектория полета 2I/Borisov
Траектория полета 2I/Borisov
Фото: NASA

Комета была открыта в августе 2019 года. Особенность межзвездного гостя в том, что он движется через нашу Солнечную систему по необычной орбите c эксцентриситетом равным около 3,5, что говорит о ее далеком происхождении. Эта комета является вторым межзвездным объектом, посетившим нашу планетную систему – первым был Оумуамуа.

Снимок кометы Борисова, сделанный космическим телескопом "Хаббл" 12 декабря 2019 года, вскоре после прохождения перигелия
Снимок кометы Борисова, сделанный космическим телескопом "Хаббл" 12 декабря 2019 года, вскоре после прохождения перигелия
Фото: Wikipedia

Напомним, что ранее телескоп NASA Хаббл запечатлел жуткий череп во Вселенной. Также недавно в Солнечной системе произошла космическая авария – комета врезалась в Солнце.

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Источник: Digital Trends
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