Межзвездный объект направился в сторону Солнечной системы

Астроном-любитель из Крыма сделал невероятное открытие на границе Солнечной системы

Объект классифицирован, как комета и получил название C/2019 Q4 (Borisov) Фото: Unsplash

Украинский астроном-любитель из Крыма Геннадий Борисов обнаружил объект вне нашей Солнечной системы, который стремительно направляется прямиком к нам. Объект был классифицирован, как комета, замеченная астрономом 30 августа, и до недавнего времени носила временное название GB00234. После наблюдения с нескольких других обсерваторий в течение последних нескольких недель, организация "Центр малых планет" (Minor Planet Center, MPC) дала официальное название комете C/2019 Q4 (Borisov).

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Ученые успокаивают – риска столкновения с Землей нет. С самого начала орбита кометы казалась необычной: она, похоже, следовала по так называемой гиперболической траектории, что означает, что она не вращается вокруг Солнца и, вероятно, происходит из-за пределов нашей Солнечной системы. Орбита кометы C/2019 Q4 (Borisov) обладает невероятно высоким эксцентриситетом — около 3, тогда как у прошлого пришельца астероида Оумуамуа это значение составляло 1,2.

Кометы, как и другие тела Солнечной системы, как правило, движутся по эллиптическим орбитам с эксцентриситетом меньше 1. Значение эксцентриситета "3" означает, что объект является "транзитным", причем это первый в истории наблюдений объект в Солнечной системе с подобным высоким значением.

Эта комета все еще находится далеко, но невероятная скорость позволит ей достигнуть перигелия (ближайшее расстояние до Солнца) 10 декабря 2019 года. Раннее открытие и большой запас времени поможет ученым подготовиться для ее изучения – такой роскоши у астрономов с Оумуамуа не было, так как обнаружен он был слишком поздно.

Искривленная зеленая линия, идущая сверху вниз, это и есть орбита межзвездного объекта с эксцентриситетом равным 3 Фото: CNET

Напомним, что ранее в Солнечной системе произошла космическая авария – комета врезалась в Солнце. А недавно на Юпитере зафиксировали таинственный взрыв невероятной мощности.

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