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Microsoft готовится "захватить" macOS новым антивирусом

Софтверный гигант решил, что старое название "не годится"

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:50
Компания переименовала антивирус Windows Defender в Microsoft Defender
Компания переименовала антивирус Windows Defender в Microsoft Defender
Фото: Pixabay

Microsoft официально объявила, что вносит значимые изменения в свой антивирус, отказываясь от прежнего названия Windows Defender. Новая политика подразумевает расширение своего продукта на другие платформы, в том числе и macOS, поэтому чтобы подчеркнуть факт этой значимости, компания переименовала в Microsoft Defender.

Смотрите также в сюжете о том, как обезопасить свой компьютер от хакеров:

Антивирус с новым названием будет внедрен с новым обновлением Windows 10 20H1, выпуск которого запланирован на апрель 2020 года. На это указывают изменения в недавней инсайдерской сборке под номером 18941. К примеру, Windows Defender Exploit Guard был переименован в Microsoft Defender Exploit Guard, хотя кроме изменения названия других нововведений не было. По сути, компания просто переименовала существующий проект, не меняя кода и функциональных особенностей.

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Microsoft планирует экспансию на устройства с другими операционными системами. Компания выпустила ряд своих приложений под Android, а теперь пытается захватить аудиторию macOS, где уже есть тестовая версия Edge на базе Chromium и давно существуют сборки Office и Skype, хотя и зачастую с собственной нумерацией.

Напомним, что ранее эксперты провели исследование, показавшее, что антивирусы на Android "не делают ничего". А недавно Android получил встроенный антивирус

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Microsoft windows Android антивирус macOS
Источники: 3dnews , MSpoweruser
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