Microsoft и Илон Маск создали мощнейший компьютер в мире

Суперкомпьютер будет тренировать массивные модели искусственного интеллекта следующего поколения

Microsoft в сотрудничестве с компанией OpenAI, основателем которой является Илон Маск и Сэм Альтман, создали суперкомпьютер, работающий на базе облачных технологий Azure. Получившийся "вычислительный монстр" вошел в ТОП-5 самых мощных компьютеров в мире. Однако поиграть на нем не получится – он используется для специфических задач. Одной из его целей станет тренировка массивных ИИ-моделей следующего поколения, способных выполнять более широкий спектр функций и, соответственно, требующих больших вычислительных ресурсов. Об этом компания сообщила в рамках своей крупнейшей технологической конференции Microsoft Build 2020.

Суперкомпьютер, разработанный для OpenAI – это единая система с более чем 285 тысяч процессорных ядер (CPU core), 10 тысяч графических процессоров (GPU) и скоростью сетевого подключения 400 гигабит в секунду для каждого сервера. Благодаря размещению в облаке Azure суперкомпьютер обладает преимуществами современной облачной инфраструктуры, включая быстрое развертывание, надежность датацентров и доступ к сервисам Azure.

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Мейнфрейм от Microsoft поможет экспертам искусственному интеллекту расширить границы по машинному обучению. Если раньше компьютеры обучались распознаванию объектов и переводу текста, то с получением более мощных вычислительных комплексов от Microsoft машины смогут понимать нюансы речи, грамматику, концепции и контекст, и даже выполнять несколько параллельных задач, вроде подведения итогов длинных выступлений, модерировать чат в онлайн-играх и даже генерировать программный код по результатам поиска на GitHub.

Microsoft, к примеру, разработала собственное семейство подобных моделей – Microsoft Turing models, – и самую крупную из существующих на данный момент языковую модель с 17 миллиардами параметров Turing Natural Language Generation (T-NLG). Компания также объявила, что скоро откроет код Тьюринговых моделей, а также методы их обучения в Azure Machine Learning.

Microsoft поможет экспертам искусственному интеллекту расширить границы по машинному обучению Фото: pexels

Разработка нового суперкомпьютера для OpenAI – первый шаг на пути к тому, чтобы сделать следующее поколение массивных ИИ-моделей и инфраструктуру, необходимую для их обучения, доступными широкому кругу организаций и разработчиков во всем мире.

Напомним, что ранее Илон Маск готовил "неубиваемый" суперкомпьютер с автопилотом. Также ранее ученые разработали суперкомпьютер, создавший миллиарды вселенных за мгновение.

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