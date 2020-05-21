Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Microsoft и Илон Маск создали мощнейший компьютер в мире

Суперкомпьютер будет тренировать массивные модели искусственного интеллекта следующего поколения

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:15

Microsoft в сотрудничестве с компанией OpenAI, основателем которой является Илон Маск и Сэм Альтман, создали суперкомпьютер, работающий на базе облачных технологий Azure. Получившийся "вычислительный монстр" вошел в ТОП-5 самых мощных компьютеров в мире. Однако поиграть на нем не получится – он используется для специфических задач. Одной из его целей станет тренировка массивных ИИ-моделей следующего поколения, способных выполнять более широкий спектр функций и, соответственно, требующих больших вычислительных ресурсов. Об этом компания сообщила в рамках своей крупнейшей технологической конференции Microsoft Build 2020.

Суперкомпьютер, разработанный для OpenAI – это единая система с более чем 285 тысяч процессорных ядер (CPU core), 10 тысяч графических процессоров (GPU) и скоростью сетевого подключения 400 гигабит в секунду для каждого сервера. Благодаря размещению в облаке Azure суперкомпьютер обладает преимуществами современной облачной инфраструктуры, включая быстрое развертывание, надежность датацентров и доступ к сервисам Azure.

Смотрите также в сюжете о том, чем опасен синдром компьютерной шеи:

Мейнфрейм от Microsoft поможет экспертам искусственному интеллекту расширить границы по машинному обучению. Если раньше компьютеры обучались распознаванию объектов и переводу текста, то с получением более мощных вычислительных комплексов от Microsoft машины смогут понимать нюансы речи, грамматику, концепции и контекст, и даже выполнять несколько параллельных задач, вроде подведения итогов длинных выступлений, модерировать чат в онлайн-играх и даже генерировать программный код по результатам поиска на GitHub.

Microsoft, к примеру, разработала собственное семейство подобных моделей – Microsoft Turing models, – и самую крупную из существующих на данный момент языковую модель с 17 миллиардами параметров Turing Natural Language Generation (T-NLG). Компания также объявила, что скоро откроет код Тьюринговых моделей, а также методы их обучения в Azure Machine Learning.

Microsoft поможет экспертам искусственному интеллекту расширить границы по машинному обучению
Microsoft поможет экспертам искусственному интеллекту расширить границы по машинному обучению
Фото: pexels

Разработка нового суперкомпьютера для OpenAI – первый шаг на пути к тому, чтобы сделать следующее поколение массивных ИИ-моделей и инфраструктуру, необходимую для их обучения, доступными широкому кругу организаций и разработчиков во всем мире.

Напомним, что ранее Илон Маск готовил "неубиваемый" суперкомпьютер с автопилотом. Также ранее ученые разработали суперкомпьютер, создавший миллиарды вселенных за мгновение.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Apple поставит в новые MacBook слабые процессоры от планшетов На Марсе нашли пригодное место для жизни человечества Режим "Турбо" в Windows 10 тормозит компьютеры: пользователи в гневе Человек против машины: 23 года назад Гарри Каспаров начал шахматный матч с компьютером и проиграл
Сервер компьютер будущее Microsoft искусственный интеллект
Источник: iguides.ru
Реклама

Новости партнеров

Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Хрусткі малосольні огірки: рецепт, перевірений часом
Хрусткі малосольні огірки: рецепт, перевірений часом
Как выглядят самые красивые девушки планеты без косметики
Как выглядят самые красивые девушки планеты без косметики
41-річна Лорак вже на себе не схожа?
41-річна Лорак вже на себе не схожа?

Популярные статьи

Сегодня, 09:07Стиль

Зашифрованный код нации: что означают узоры и цвета на вышиванках

Вчера, 18:45Fun

День вышиванки в Украине: история и традиции праздника

Вчера, 18:06Шоу-бизнес

Just married: история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Вчера, 10:09Food

Как быстро почистить молодую картошку: пять простых способов

Вчера, 09:25Wellness

Почему болит живот: девять самых распространенных причин

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

День рождения Джо Кокера: ТОП-7 легендарных хитов рок-певца

Вчера, 05:56Fun

Фотограф "отомстил" матери жениха на свадьбе: курьезные снимки

19 маяЭксклюзив

"Киевский" торт, фамилия мужа и короткое платье: подробности росписи Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

19 маяFood

Японский чай матча: польза, вред и как правильно заваривать

19 маяШоу-бизнес

"Молчала много лет": Тина Кароль заинтриговала сообщением

19 маяШоу-бизнес

Вторая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: как это было

18 маяWellness

Мифы и правда о питьевом режиме: как на самом деле нужно пить воду

18 маяTravel

Природные чудеса в Украине, которые нужно увидеть хотя бы однажды

18 маяШоу-бизнес

"Девочка умерла в дороге": Джамала поделилась личной трагедией ее семьи

18 маяEvents

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

18 маяШоу-бизнес

Ирина Билык показала всех своих детей на одном фото

Новости партнеров

Рианна в прозрачном белье восхитила великолепной фигурой (фото)
Рианна в прозрачном белье восхитила великолепной фигурой (фото)
Традиційні голубці по-новому змусять кожного проковтнути виделку
Традиційні голубці по-новому змусять кожного проковтнути виделку
Пишна Каменських та Потап з волоссям - зараз ви їх і не впізнаєте
Пишна Каменських та Потап з волоссям - зараз ви їх і не впізнаєте
Рецепт унікального тіста по-французьки
Рецепт унікального тіста по-французьки
Знаки Зодиака, чья жизнь круто изменится уже в мае
Знаки Зодиака, чья жизнь круто изменится уже в мае
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
Вчені виявили новий незрозумілий зв'язок між COVID-19 і курінням
Вчені виявили новий незрозумілий зв'язок між COVID-19 і курінням