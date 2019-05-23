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Microsoft изымает продукцию Huawei из продажи

Huawei не может больше продавать ноутбуки в магазинах Microsoft

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:25
Huawei MateBook X Pro является лучшей альтернативой Apple MacBook Pro
Huawei MateBook X Pro является лучшей альтернативой Apple MacBook Pro
Фото: The Verge

После наложения санкций США на Huawei, несколько крупных компаний прекратили сотрудничество c китайским производителем. В их числе оказались Google, Intel и Qualcomm. Теперь к соблюдению запрета присоединилась Microsoft. Софтверный гигант изъял из продажи ноутбуки Huawei MateBook X Pro и MateBook D, а также Arm Holdings, чьи разработки представлены в 95% смартфонов мира.

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При попытке зайти на страницу с товарами, их страницы выдают ошибку 404, а поиск любого оборудования Huawei не дает никаких результатов в Магазине Microsoft. Тем не менее, закешированная версия сохранилась. Розничные магазины Microsoft продолжат продавать ноутбук, который является одним из лучших моделей лэптопов на рынке, но без лицензии Windows он более не является лучшей альтернативой Apple MacBook Pro.

Запрет связан с указом президента Дональда Трампа, запрещающий американским компаниям покупать и использовать телекоммуникационное оборудование у "иностранных противников". Также Huawei была добавлена в "список организаций", запрещающий им вести дела с американскими фирмами без одобрения правительства.

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Потенциальный запрет Microsoft на использование Windows также может повлиять на серверные решения Huawei. Microsoft и Huawei используют гибридное облачное решение Microsoft Azure, используя сертифицированные Microsoft серверы Huawei. Intel и Qualcomm также должны будут следовать последнему распоряжению правительства США. В то время как Huawei разработала собственные процессоры и модемы для смартфонов, Intel поставляет Huawei серверные чипы и процессоры ноутбуков компании. По сообщениям, Huawei на текущий момент накапливает чипы, чтобы подготовиться к запрету на три месяца.

Примеру конкурента также последовала и компания Google — она исключила смартфон Huawei Mate 20 Pro из числа моделей, которым доступна третья бета-версия Android Q. Кроме того, от продаж устройств Huawei отказался Best Buy — единственный крупный американский ритейлер, у которого они до недавнего времени были в наличии.

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В последние годы Huawei также работает над заменой Windows и Android, но пока не ясно, насколько хорошо развита эта операционные системы под названием Kirin OS, работающая на базе Linux. Исполнительный директор Huawei недавно объявил, что компания "предпочтет работать с экосистемами Google и Microsoft".

Напомним, что в апреле Huawei опередила Apple в битве смартфонов. В свою очередь Huawei P30 используют для "взлома" автомобилей.

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Источник: The Verge
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