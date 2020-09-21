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Microsoft купила за сумасшедшие деньги разработчиков Fallout и Doom

Сегодня, 18:46

Microsoft приобрела материнскую компанию ZeniMax Media Inc, под крылом которой несколько знаменитых игровых студий, включая Bethesda Softworks и id Software

Перед стартом нового (девятого) поколения игровых приставок, Microsoft решила отнестись к "консольным войнам" со всей серьезностью и использовать все возможности, чтобы превзойти конкурента в лице PlayStation 5 от Sony. Для этого корпорация последние годы активно скупает игровых разработчиков. Сегодня состоялась сама значимая покупка – приобретение ZeniMax Media Inc., материнской компании нескольких популярных студий, включая Bethesda Softworks, за колоссальные 7,5 миллиардов долларов, сообщает The Verge.

Это приобретение предоставит Microsoft прямой контроль над знаменитыми сериями Elder Scrolls и Fallout – двумя крупнейшими и самыми популярными игровыми франшизами, за плечами которых десятилетия истории и миллионы поклонников. В идеале деньги Microsoft могут привести к созданию качественных игр, поэтому, возможно, в ближайшие годы ожидаемые Starfield и The Elder Scrolls 6 будут разрабатываться активнее.

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Это приобретение также означает, что Bethesda больше не будет напрямую конкурировать с Obsidian. Насколько мы можем судить, студии будут выпускать аналогичные игры. Avowed – отличный тому пример: он должен был стать серьезным ответом Obsidian на Skyrim от Bethesda. Теперь команды смогут делиться талантами и опытом между собой, что в конечном итоге снова приведет к созданию игр лучшего качества.

Помимо Bethesda Game Studios, приобретение Microsoft даст ей контроль над id Software (команду, стоящую за Doom, Wolfenstein и Quake), Arkane (Dishonored и Prey), Machine Games, Tango Gameworks и другие.

Решение Microsoft приобрести ZeniMax стало громким ответом на растущую популярность PlayStation 5. Из-за отсутствия сильных эксклюзивов на Xbox Series X Microsoft, таким образом, решили поднять популярность своей будущей игровой приставки этой крупной сделкой. К примеру, покупка позволит выпускать проекты от Bethesda и id Software в собственном игровом сервисе Game Pass раньше, чем они появятся у конкурента.

Более того, если будущие игры от Bethesda, такие как Starfield или многообещающий The Elder Scrolls 6, действительно станут эксклюзивом для Xbox Series X, это станет серьезным ударом для Sony. В конце концов, не у всех геймеров есть мощный игровой компьютер, поэтому потенциальной эксклюзивности может быть достаточно, чтобы убедить их присоединиться к экосистеме Microsoft.

Завершение сделки должно завершиться во второй половине 2021 финансового года.

Напомним, что ранее мы давали советы по тому, какую приставку выбрать: PlayStation 5 против Xbox Series X. Также ранее Microsoft объявила о прекращении выпуска игровых приставок.

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Источник: The Verge
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