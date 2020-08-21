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Microsoft навсегда отреклась от "древнего" Internet Explorer 11

Сегодня, 14:08

Летом 2021 года Internet Explorer 11 окончательно уйдет на "пенсию", когда ему отключат обновления и поддержку сервиса Microsoft 365

Internet Explorer 11 уходит на покой – Microsoft объявила, что прекращает поддержку этого веб-браузера в 2021 году. Последнее время компания мало времени уделяла этому проекту, теперь пришло время его окончательно закрыть.

Internet Explorer долгое время был основным браузером Microsoft, который смог даже завоевать свою небольшую аудиторию. Но проблемы с его работой и отвратительной оптимизацией заставили компанию выпустить новый браузер "с нуля" в виде Microsoft EDGE. Причем силы в его разработку даже окупились – новый веб-обозреватель стал более привлекательным для аудитории, особенно когда он переехал на движок Cromium, на котором даже работает Chrome.

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Технически процесс закрытия Internet Explorer 11 начнется в этом году, а именно 30 ноября, сообщает Microsoft. В этот день веб-приложение Microsoft Teams перестанет поддерживать Internet Explorer 11. Полное прекращение поддержки закончится 17 августа 2021 года, когда онлайновый сервис Microsoft 365 перестанет работать на "древнем" браузере.

Internet Explorer 11
Internet Explorer 11
Фото: Сегодня

Microsoft заявляет, что после 17 августа 2021 года пользователи, использующие IE11, "ощутят дискомфорт" когда не смогут напрямую подключиться к приложениям Microsoft 365. Компания признает, что прекращение поддержки доставит неудобства некоторым ее пользователям, особенно бизнес-клиентам, но считает, что в итоге каждый "получит максимальную отдачу от Microsoft 365" при использовании нового браузера EDGE.

Internet Explorer 11
Internet Explorer 11
Фото: Сегодня

В дополнение к вышеупомянутым новостям Microsoft объявила, что в следующем году будет закрыт еще один проект – классический браузер EDGE, который появился вместе с Windows 10 в 2015 году. Практически это означает, что старый браузер перестанет получать новые обновления безопасности, но это не отразится на поддержке собственных сервисов Microsoft 365 продуктов.

Напомним, что ранее Microsoft ввела жесткий запрет в Windows 10. Также ранее эксперты назвали ТОП-5 самых популярных браузеров 2020 года.

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Источник: Microsoft
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