Microsoft Office изменился впервые за пять лет

Иконки Microsoft Office изменятся буквально через месяц на десктопых версиях Windows и macOS

Office получил новый дизайн. Фото: Neowin

Популярный офисный пакет Microsoft Office впервые за пять лет подвергся изменениям дизайна – корпорация перерисовала иконки. Редизайн получили Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive, SharePoint, Teams, Yammer и Skype.

Новые иконки MS Office Фото: Neowin

Изменения внешнего вида иконок офисных пакетов было не случайно – программа значительно преобразилась за последние пять лет: в Office появились функции на базе AI, он стал удобнее для совместной работы над проектами и документами. Новые иконки разрабатывали с прицелом на разные платформы. Таким образом Microsoft подчеркивает, что их офисное приложение идет в ногу со временем.

Значки стали модульными, в их основе две панели — символьная и буквенная — которые можно объединять или разделять. Но если раньше буквы занимали две трети пространства, теперь пропорции сменились наоборот. Также, создатели избавились от привычных элементов форматирования. С иконки Word впервые за 10 лет пропал белый лист бумаги, иконка Excel лишилась изображения таблицы. Их заменили строками текста и ячейками.

Таймлайн с изменением иконок Office Фото: AIN

Иконки изменятся буквально через месяц на десктопых версиях Windows и macOS, а также на мобильных платформах Android и iOS в веб-версиях.

По словам главы дизайнерского подразделения Microsoft Office Джона Фридмана, сегодня приложениями Office пользуются свыше 1 млрд человек со всего мира.

Напомним, что ранее компания Microsoft победила Apple впервые за 8 лет. Также эксперты предупреждают, что использование Windows 7 может привести к катастрофе.