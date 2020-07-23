Microsoft отменила выпуск новой Windows 11

Windows 10X отложена до 2021 года и дебютирует без поддержки программ Win32

Планы Microsoft по выпуску Windows 10X, или, как СМИ ее нарекли, Windows 11, уже были сорваны пандемией. Теперь компания готова замедлить темпы обновления Windows 10, чтобы ускорить разработку под Windows 10X. Но для этого софтверному гиганту пришлось перенести выход новой операционной системы до 2021 года.

Изначально Microsoft стремилась представить Windows 10X на устройствах с двумя экранами, такими, как Surface Neo. Но в итоге решила адаптировать ее так, чтобы она могла работать на домашних настольных компьютерах и ноутбуках. Выпуск Windows 10X и Surface Neo был бы рискованным и мог "не взлететь". Поэтому софтверный гигант решил взять немного больше времени, чтобы довести свой продукт до рабочего состояния.

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По словам ZDNet, Microsoft планирует представить первые одноэкранные устройства на платформе Windows 10X весной 2021 года. Эти компьютеры будут в основном ориентированы на бизнес и образовательные рынки, а операционная система не будет включать поддержку запуска приложений Win32. Проще говоря, привычные нам приложения *.exe не будут работать на Windows 10X.

Последний факт удивителен, ведь поддержка ARM процессорами приложений Win32 была анонсирована Microsoft, как одна из полезных возможностей для лучшей адаптации на новой платформе. На данный момент неясно, свернула ли Microsoft свой проект Win32 из-за проблем с производительностью или совместимостью.

Интерфейс Windows 10X Фото: Windows Central

Вторая волна устройств Windows 10X появится спустя год и будет включать в себя планшетные компьютеры с двумя экранами.

Ранее в этом году в Microsoft объявили, что объединяют своих разработчиков для создания облачного сервиса для Windows 10X, который позволит пользователям "работать и играть по-новому". С этой целью Microsoft может сменить частоту выхода обновлений с двух раз в год до одного раза – весной.

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Ранее Microsoft отказалась выпускать "легковесную" Windows 10S, бросив силы в разработку более перспективной Windows 10X, у которой есть все шансы добиться успеха благодаря простому и согласованному дизайну пользовательского интерфейса, обновлениям, которые устанавливаются за считанные минуты. Также есть слух, что поддержку приложений от Windows 10 все же внедрят в 2022 году.

Напомним, ранее сообщалось, что свежее обновление Windows 10 ломает подключение к интернету. В то же время Microsoft полностью меняет интерфейс Office 365.

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