Microsoft отсрочила "похороны" Windows 7: названа причина

Windows 7 оставят "в живых" в рамках программы Microsoft Defending Democracy

Microsoft озвучила приятные новости для пользователей Windows 7 Фото: Flickr

Компания Microsoft официально продлила поддержку Windows 7. Устаревшую операционную систему планировали отправить на покой в 14 января 2020 года – в этот день должно было выйти последнее обновление, но внезапно планы изменились. Microsoft решила продлить срок выпуска обновлений безопасности Windows 7 из-за выборов в США, об этом сообщается на официальном блоге корпорации.

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В рамках программы Microsoft Defending Democracy корпорация продолжит выпускать бесплатные обновления безопасности для сертифицированных систем голосования, работающих под управлением Windows 7, до президентских выборов в США, которые состоятся 3 ноября 2020 года. Таким образом прекращение поддержки Windows 7 будет отложено на 11 месяцев.

Выпущенная еще в 2009 году Windows 7 перешла в фазу расширенной поддержки в январе 2015 года – это позволило пользователям продолжать получать критические исправления безопасности, исправления ошибок и техническую поддержку в течение следующих пяти лет. Microsoft всячески старается перевести пользователей на более современную Windows 10, но популярность устаревшей ОС все еще очень высока.

Корпоративный сектор по-прежнему составляет большую часть пользователей Windows 7. По данным сайта Kollective, 43% предприятий все еще используют платформу, которой почти 10 лет. А в среде геймеров ситуация обратная: 64% пользователей Steam предпочитают Windows 10 по сравнению с 26% пользователей Windows 7.

Тем, кому болезненно расставаться с Windows 7, Microsoft придумали схему поддержки пользователей после 14 января 2020 года. Расширенные обновления для системы безопасности будут доступны всем пользователям Windows 7 Professional и Windows 7 Enterprise с корпоративным лицензированием до января 2023 года. Компания взимает плату за каждое устройство, причем цена будет увеличиваться с каждым годом. В общем, выгодно сидеть на "Семерке" будет только корпоративному сектору, а пользователям домашних компьютеров предлагается уже сейчас переходить на Windows 10, запугивая "смертельными" уведомлениями.

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Напомним, что ранее эксперты признали Windows XP и Windows 7 самыми опасными в мире. В то же время Microsoft планирует вернуть эпоху Windows XP и Windows 7.

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