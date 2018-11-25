Microsoft победил Apple впервые за 8 лет

Apple обесценилась в стоимости почти на 300 миллиардов долларов

Microsoft теперь мировой лидер по капитализации. Фото: eTeknix

В начале ноября компания Apple потеряла статус самой дорогой компании мира, уступив первенство Microsoft. Если в начале 2018 года Apple стоила 1 триллион долларов, то после выпуска iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR она обесценилась до 747 миллиардов долларов.

Apple впервые за 8 лет уступила лидерство Microsoft, занимая 1 место по капитализации с 2010 года. Однако Microsoft хоть и занимает первое место, но тоже не стоит триллион, капитализация корпорации составляет немногом больше Apple – 753 миллиарда долларов.

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Также Microsoft опередила Amazon и Alphabet, занимающее третье и четвертое места рейтинга – они сейчас оцениваются 737 миллиарда и 726 миллиарда долларов соответственно.

Если говорить в глобальном масштабе, то сейчас многие ИТ компании подешевели за последние несколько дней – биржевые индексы Nasdaq Composite, Dow Jones, Standard & Poor’s 500 демонстрируют серьезное падение. Причиной этой фундаментальной коррекции эксперты называют обеспокоенность инвесторов перспективами получения прибыли, в том числе и в технологической сфере.

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Напомним, что ранее Microsoft отказывался от операционной системы Windows 8, а Apple готовит "приманку" для пользователей Windows.