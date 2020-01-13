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Microsoft подслушивала разговоры пользователей Skype

Нанятые подрядчики Microsoft пользовались общим паролем для доступа к записям пользователей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:45
Разговоры Skype прослушивали подрядчики из Китая
Разговоры Skype прослушивали подрядчики из Китая
Фото: Unsplash

Microsoft очередной раз попала в громкий скандал. Один из подрядчиков компании признался, что компания записывала голоса пользователей Skype и виртуального помощника Cortana, а затем отдавала их партнерам для анализа и обработки без каких-либо мер безопасности. Об этом сообщает издание The Guardian.

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Microsoft нанимала множество подрядчиков в основном из Китая, которые получали доступ к записям пользователей мессенджеров с личных ноутбуков через web-приложение, запущенное в браузере Google Chrome. Согласно инструкциям от Microsoft, для большего удобства у всех работников был один и тот же пароль, а проверка благонадежности самих работников и вовсе отсутствовала. При этом никто не проверял надежность защиты устройств, с которых проводилась прослушка, так что теоретически их мог взломать любой киберпреступник.

"Я анализировал записи на английском языке, поэтому мне давали прослушивать людей, речь которых я понимал. Доступ к записям у меня был через свой домашний ноутбук с помощью одного лишь пароля", – сообщил бывший работник, занимавшийся анализом образцов речи пользователей. Свой логин и пароль он получил от Microsoft по электронной почте в незашифрованном виде, причем логин был очень простым, а пароль – одним для всех.

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Впервые о прослушке разговоров, ведущихся через переводчик в Skype, стало известно в августе прошлого года. Как сообщалось, приложение Skype собирало и использовало записи разговоров пользователей для улучшения продуктов Microsoft, а также для развития технологии перевода и распознавания речи.

Напомним, что ранее Microsoft призналась о серьезной проблеме у Windows 10. А недавно Microsoft подарила пользователям Windows 10 бесплатный Office.

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Источник: The Guardian
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