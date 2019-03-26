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Microsoft показала на видео новейший браузер

В текущем виде новый Edge от Microsoft выглядит "голым" и требует доработки

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:25
Все недостатки разработчики исправят к моменту релиза
Все недостатки разработчики исправят к моменту релиза
Фото: Windows Central

Microsoft недавно объявила о полной переделке своего браузера Edge для Windows 10 и переносе его на движок Chromium, на котором работает известный Chrome. В сети уже появилось первое видео работы этого браузера, которое опубликовало издание The Verge.

На первый взгляд новинка является достойным преемником устаревшего Edge. Но в текущем виде он пока "голый" и без множества необходимых элементов и функций, но все они появятся в первой публичной бета-версии, доступной для инсайдеров. Первая версия для ознакомления появится уже через пару недель.

Также появились новые данные о расширениях. Сообщается, что в браузер будет встроен переключатель, который позволит использовать интернет-магазин расширений Google Chrome. Подобная реализация сейчас есть в Opera.

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Несмотря на раннюю версию, она способна импортировать настройки пароли и историю посещений из Chrome или Edge. Браузер предлагает выбрать стиль для новой вкладки. При этом в новинке еще нет модной темной темы, а синхронизация проводится только для избранного, вкладки также нельзя зафиксировать. Предполагается, что разработчики исправят все эти недостатки к моменту официального релиза.

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Напомним, что ранее Илон Маск готовил для Tesla новый браузер. Также HMD Global объявили, что Дешевые кнопочные телефоны Nokia получат браузер Chrome.

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Источник: The Verge
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