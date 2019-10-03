Microsoft показала смартфон-раскладушку на Android

Корпорация возвращается на рынок смартфонов с новым складным телефоном Surface Duo

Складываемый смартфон Surface Duo появится в продаже в 2020 году Фото: Microsoft

На специальном мероприятии от Microsoft, где была презентована новая операционная система Windows 10X, корпорация, неожиданно для всех, представила складываемый смартфон Surface Duo. Новинка работает на Android вместо похороненной Windows Phone, и появится в продаже в следующем году.

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Дизайн устройства напоминает гибридный ноутбук Surface Neo с двумя экранами, но в карманном масштабе. Surface Duo оснащен двумя 5,6-дюймовыми дисплеями, которые могут раскрываться на 360 градусов, что позволяет превратить его в миниатюрный 8,3-дюймовый планшет. Этот смартфон является своеобразным ответом на складываемые смартфоны Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X, выход которых все время откладывается.

Surface Duo Фото: TechSpot

На каждом дисплее также можно запускать два разных приложения одновременно, или переключить в альбомный режим, что позволяет использовать второй дисплей в качестве клавиатуры или игрового контроллера. Surface Duo работает на модифицированном Android 10 с изененным интерфейсом, напоминающем Windows 10X, на которой работает более крупный Surface Neo.

Surface Duo Фото: Microsoft

Складываемый смартфон работает на базе процессора Snapdragon 855, но других технических характеристик Microsoft не раскрывает. Также известно, что на презентации был продемонстрирован прототип, а значит к моменту выхода его дизайн может измениться. К примеру, у смартфона не видно фотокамеры, которая возможно будет вмонтирована к моменту выхода устройства в продажу в 2020 году.

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