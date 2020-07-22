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Microsoft полностью меняет интерфейс Office 365: видео

Сегодня, 14:04

Интерфейс Office 365 полностью воспроизводит идеи Fluent Design с плоским дизайном и прозрачностью

Microsoft активно ищет способы улучшить качество своих продуктов и сервисов, поскольку это является большой проблемой – достаточно вспомнить катастрофическое положение с обновлениями для Windows 10. На днях компания объявила о том, что нашла возможность сделать визуальное преображение Office 365. Главный дизайнер Office 365 Джон Фридман изложил видение технологического гиганта офисного пакета, предлагая несколько вариантов предстоящих визуальных изменений, сообщает издание Medium.

Фридман говорит, что анонс знаменует собой начало новой философии дизайна Microsoft Office 365. Для дизайнеров пользовательского интерфейса Microsoft это означает устранение отвлекающих факторов и визуального шума за счет оптимизации различных интерфейсов Office 365.

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На опубликованном видео, которое расположено ниже, можно заметить, что интерфейс полностью воспроизводит идеи Fluent Design с плоским дизайном, прозрачностью и акцентом на функциональность. Цвета программного офисного пакета Microsoft теперь играют гораздо менее заметную роль в пользовательском интерфейсе. Вместо большой синей полосы в верхней части документа Word Microsoft предлагает упрощенный интерфейс с одним лишь логотипом Word и заголовоком документа. Кроме того, панель поиска стала более унифицированной, а интерфейс стал адаптивным под разные типы устройств и экранов. Также во время работы будет демонстрироваться минималистичная лента истории изменений.

Microsoft Office 365
Фото: Microsoft
Microsoft Office 365
Фото: Microsoft
Microsoft Office 365
Фото: Microsoft
Microsoft Office 365
Фото: Microsoft
Microsoft Office 365
Фото: Microsoft
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Microsoft дразнит некоторыми другими малозаметными изменениями, которые он надеется внедрить в Office 365. Главное новшество позволит активнее использовать возможности искусственного интеллекта для обнаружения и исправления ошибок или более эффективно оформлять презентации в PowerPoint.

Все изменения в Office 365, как функциональные, так и визуальные, появятся не сразу, а постепенно на протяжении нескольких лет.

Напомним, что ранее Microsoft Office стал бесплатным для пользователей Windows 10. Также недавно меню "Пуск" на Windows 10 получило обтекаемый дизайн.

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Источник: Microsoft
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