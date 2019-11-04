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Microsoft поменяла логотип браузера Edge на более стильный

Браузер Microsoft Edge на основе Chromium получил логотип в соответствии со стилем Fluent Design

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:45
Дизайн логотипа Edge напоминает океанскую волну
Дизайн логотипа Edge напоминает океанскую волну
Фото: Windows Central

Впервые за четыре года браузер Microsoft Edge подвергся ребрендингу. Компания представила обновленный логотип в соответствии с собственными стандартами дизайна Fluent Design, на который ранее был переведен офисный пакет MS Office. Новый логотип получил браузер Microsoft Edge на основе Chromium. Позднее будет обновлена и его иконка.

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Дизайн логотипа напоминает океанскую волну, которая формирует характерную букву "e". Это маркетинговое решение говорит о том, что Microsoft явно желает отказаться от Internet Explorer, как от архаизма. В то же время такое решение говорит о плавном переводе своих продуктов под единый стиль Fluent Design.

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Новый логотип обнаружен в скрытой мини-игре про серфинг, который находится по адресу edge://surf/ и запускается только в версии Edge 80.0. Причем найти логотип оказалось нетривиальной задачей. Пользователям пришлось разгадывать различные головоломки от Microsoft, чтобы получить доступ к "пасхалке" из свежей версии Edge. Если завершить мини-игру, то веб-браузер покажет обновленный логотип.

Новый логотип Microsoft Edge
Новый логотип Microsoft Edge
Фото: Microsoft

Секретная игра представляет собой ремастер классической лыжной игры SkiFree, которая была выпущена в 1991 году как часть развлекательного пакета Microsoft Entertainment Pack 3 для Windows. Играя, необходимо использовать кнопки WASD на клавиатуре для навигации, чтобы избегать препятствия, набирать скорость и защищаться.

Игра-пасхалка, в которой обнаружен новый логотип
Игра-пасхалка, в которой обнаружен новый логотип
Фото: Microsoft

Edge на базе Chromium до сих пор находится в стадии бета-тестирования (Canary). Когда состоится полноценный публичный релиз готовой версии, не сообщается. Как сообщает сайт The Verge, конференция Microsoft Ignite для разработчиков начинается 4 ноября и это может стать идеальным местом для официального запуска браузера, который представляет собой новый подход компании к интернет-серфингу.

Напомним, что ранее Microsoft Office стал бесплатным для пользователей Windows 10. Также у Microsoft оказались грандиозные планы относительно Windows 10.

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Источник: The Verge
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