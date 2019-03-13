Microsoft позволит запускать приложения с Android на Windows 10

В следующем патче Windows 10 получит полезную функцию симбиоза смартфона и компьютера

Microsoft планирует расширить список совместимых устройств Фото: Windows Central

Microsoft в 2018 году анонсировала приложение Your Phone ("Ваш Телефон"), которое позволяло получить доступ к фотографиям и текстовым сообщениям смартфона на компьютере с Windows 10. Но в этом году Microsoft пойдет еще дальше и пообещала внедрить функцию зеркалирования экрана смартфона на рабочий стол Windows 10, которое появится в следующем обновлении.

Удобная функция позволяет подключить смартфон на Android по беспроводной связи к компьютеру, и выводить рабочий стол мобильного устройства в интерфейсе десктопной операционной системы, управляя им мышкой. Таким образом выходит, что на Windows 10 можно будет "запускать" приложения от Android, не прибегая к использованию эмуляторов.

Наглядная работа утилиты Your Phone Фото: Windows Central

Чтобы уменьшить задержки при передаче изображения, используется сразу несколько беспроводных технологий — Wi-Fi и Bluetooth в режиме Low Energy Peripheral Role. Смартфон должен работать на Android версии не ниже 7.0, а компьютер — минимум на Windows 10 версии 1803.

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Сейчас зеркалирование работает в тестовом режиме и поддерживает небольшое количество мобильных устройств из-за отсутствия важных компонентов в ОС. Со временем Microsoft планирует расширить список совместимых устройств и предоставить возможность зеркалирования большинству пользователей Android-смартфонов.

Демонстрация "зеркалирования" Android в Windows 10 Фото: Engaget

На текущий момент нечто подобное уже реализовала компания Samsung в своих смартфонах Galaxy S8, S8+, Note 8, S9, S9+ и Note 9 по средствам технологии Samsung Flow. Работает она точно так, как обещает Microsoft реализовать эту возможность для других Android-смартфонов.

Реализация функции Samsung Flow на Galaxy Note 9 – работает исключительно под Windows 10 Фото: Сегодня

Также стоит напомнить, что приложение Your Phone обладает рядом недостатков: отсутствие поддержки сенсорных приложений и необходимость использовать специальный лаунчер от Microsoft, чтобы эта функция работала корректно. Если Microsoft может правильно настроить функцию зеркалирования, это поможет восполнить этот недостаток.

Конечно, конкуренты Microsoft работают над аналогичными инициативами. Chrome OS поддерживает приложения Android уже несколько лет, а Apple облегчает разработчикам процесс переноса своих приложений для iOS на Mac.

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Напомним, что ранее Google пообещала выпустить Android 10 на огромном количестве смартфонов. Также на прошлой неделе новое обновление Windows 10 затормозило работу компьютеров.

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